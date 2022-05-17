Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamuya atandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Aidiyet ve vatandaşlık bilincini geliştirmek bizim geleceğe yapacağımız en iyi yatırımdır. Bu anlamda devlet ve hükümet olarak en önemli gündemlerimizden birisi gençlerimize yaptığımız yatırımdır." dedi.

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Töreni"nde konuştu.

Bakanlık olarak gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, toplumsal hayatın her alanına etkin katılımlarını sağlamak için çalıştıklarını belirten Yanık, "Aidiyet ve vatandaşlık bilincini geliştirmek, bizim geleceğe yapacağımız en iyi yatırım. Bu anlamda devlet ve hükümet olarak en önemli gündemlerimizden birisi gençlerimize yaptığımız yatırım. Gençlerin kendi potansiyellerini keşfedip gerçekleştirmeleri için imkanlar sunmak, işveren kurum ve kuruluşlarla gençlerimiz arasında köprüler kurmak geleceğimize yapacağımız ve yaptığımız en önemli katkıdır." diye konuştu.

Geçen yıl kuruluşlarda yetişen 18 öğrencinin, 2021-LGS'de yüzde 15'lik dilime girdiğini bildiren Yanık, geçen yıl çocuklardan 241'inin üniversite sınavlarında başarı gösterdiğini ve bir yükseköğretim programına yerleştiğini ifade etti.

Hala 774 kişinin üniversitede eğitim gördüğünü aktaran Yanık, "Sadece okulda değil sanat, kültür, spor ve her alanda başarı gösteren kardeşlerimizi destekliyoruz ve başarılarıyla gurur duyuyoruz. Hemen hemen ayda bir madalya almış arkadaşlarımız geliyor ve o sevinci bizimle paylaşıyor. Gerçekten inanılmaz mutlu oluyoruz." diye konuştu.

- "14 milli, 2 bin 394 lisanslı ve 2 bin 293 lisanssız sporcu çocuğumuz bulunuyor"

Bakan Yanık, Bakanlığın sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukların ilgi ve yeteneklerine göre spor ya da sanat dalıyla uğraşmalarını sağladıklarına işaret ederek, bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yeni bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Korunma ve bakım altında bulunan toplam 4 bin 687 çocuğun en az bir spor branşıyla uğraştığını dile getiren Yanık, şöyle devam etti:

"14 milli, 2 bin 394 lisanslı ve 2 bin 293 lisanssız sporcu çocuğumuz mevcut. Sporcu çocuklarımız hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda başarılar elde ediyor. 1223 çocuğumuz birçok branşta kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunuyor, çeşitli müzik aletlerini çalıyor. Sosyal hizmet modellerimizden yararlanan ve yükseköğrenim programlarına yerleşen gençlerimizi eğitim hayatlarında da yalnız bırakmıyoruz. Hem sahip oldukları hakların farkında olmaları hem de karşılaşabilecekleri zorluklara yönelik bilgilendirilmeleri için bir rehber hazırladık ve bunu onlarla paylaşıyoruz. Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Gençlere Yönelik Yükseköğrenim Rehberi ile bir nevi gençlerimize oryantasyon desteği sağlamış oluyoruz."

Koruma altındaki gençleri iş ve meslek danışmanlarıyla çalışma hayatına hazırladıklarını belirten Yanık, çocukların bakım sonrası yaşama uyum sağlamalarına destek olmak için de "Yaşam Becerileri" ile "Çalışma Hayatı ve Hukuk" eğitimlerini sürdürdüklerini söyledi.

Bakan Yanık, "Bugün bu atama töreninde devlet korumasından yararlanmış 1121 gencimizin atamasını inşallah birlikte yapacağız. Bu kardeşlerimiz artık çalışma arkadaşlarımız olarak bizimle birlikte olacak. Başta söylediğim gibi, hayatın her aşamasında sizin yanınızdayız." dedi.

- "7 bin 380 gencimizin özel sektörde istihdamını destekledik"

Yanık, AK Parti hükümetleri döneminde 2003-2022 yıllarında toplam 36 bin 226 genci kamuya yerleştirdiklerini belirterek, 2018'de yasal düzenlemeyle gençlere mühendis, öğretmen, hemşire, avukat gibi mezun oldukları alanlara göre atanma imkanı getirdiklerini hatırlattı.

Bu düzenlemeyle gençlerin kariyer yolculuğunu daha isabetli bir noktaya taşıdıklarının altını çizen Yanık, bütün çocukları iş dünyasına ve hayata nitelikli, sağlıklı, mutlu birer birey olarak kazandırmayı önemli bulduklarını ifade etti.

Eğitimle birlikte nitelikli iş gücü potansiyelini artırmak için çalışmaları daha da güçlendireceklerini vurgulayan Yanık, şöyle konuştu:

"Bu konuda öncelikle sizlere güveniyorum. Sizlerin çalışma ve sosyal hayatı iyileştirilmesi için pek çok çalışma yaptık ama bu konuda öncelikle sizlere güveniyorum. Sizler özel sektörde çalıştığınızda, işsizlik sigortası priminizi, sigortalı ve işveren hissesi gibi SGK primlerinin tamamını, işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle devlet olarak karşılıyoruz. Bu Özel Sektör İstihdam Teşviki uygulamasıyla bugüne kadar 7 bin 380 gencimizin özel sektörde istihdamını destekledik. 13-18 yaş grubu çocuklarımızın kariyer planlamalarına destek olmak için İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimleri Projesi'ni hayata geçirdik. Bu kapsamda 2 bin 594 çocuğumuza kariyer planlamasına ilişkin eğitimler verdik."

Yanık, devlet korumasından ayrılan gençleri izlemek ve rehberlik yapabilmek için 81 ilde Bakım Sonrası İzleme ve Rehberlik birimlerini kurduklarını belirterek, bu birimler aracılığıyla gençlerin karşılaştıkları sorunların çözmelerinde rehberlik yaptıklarını söyledi.

Salondaki gençlere, "Bugün atama işleminden sonra inşallah yeni çalışma arkadaşlarımız olarak aramıza katılacaksınız." diye seslenen Yanık, "Merkezi yerleştirme işleminden sonra görevinize başlamadan önce bulunduğunuz illerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl müdürlüklerimiz aracılığıyla 'İş Hayatına Uyum Seminerleri'mize katılmanızı önemle istirham ediyorum. 2021 yılında yapmış olduğumuz bu seminerlere 733 arkadaşımız katıldı ve hepsi bu eğitimlerden fevkalade yararlandı." bilgisini verdi.

Kamu görevlisi olarak atanacaklara kurumları ve görev yerlerinin hayırlı olmasını dileyen Yanık, "Size emanet edilen görevi en iyi şekilde yapacağınızdan hiç kuşkum yok. Buraya kadar siz devletin desteği, devletin korumasıyla yürüdünüz. Bundan sonra artık devlet size emanet. Bundan sonra artık devleti siz koruyup kollayacaksınız, siz sahip çıkacaksınız, siz destekleyeceksiniz. Size bu konuda da güvenimiz tam." dedi.

Devlet korumasında yetişen Yahyalı Kaymakam Vekili Metin Eyyüpkoca da sevgi evlerinde kaldığı dönemde oradaki görevlilerin kendilerine çok sıcak davrandığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakan Derya Yanık'a ve bugüne kadar kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Bakan Yanık, konuşmaların ardından devlet korumasından yararlanan gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesi için Eyyüpkoca'nın 4 yaşındaki oğlu ile butona bastı.

Törende, Ankara Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan bir çocuk, yaptığı tabloyu Bakan Yanık'a hediye etti. Koruma altındaki çocukların enstrüman dinletisinin ardından Ankara Çocuk Evleri Sitesi Seymen Ekibi halk oyunları gösterisi sundu.