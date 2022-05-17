TBMM'de gündem Atatürk Havalimanına Millet Bahçesi yapılması

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik ederek, bordo-mavililere Avrupa kupalarında başarı diledi.

Atatürk Havalimanı'nın, Cumhuriyet'in mirası olduğunu söyleyen Dervişoğlu, "AK Parti iktidarı fabrikalar, limanlar ve işleyen devlet kurumlarından sonra şimdi de bu havalimanını gözden çıkararak Cumhuriyet tarihinin tüm kazanımlarını yerle bir etme projesini devam ettiriyor." dedi.

Atatürk Havalimanı'nın yıkım işleminin 19 Mayıs haftasına denk getirilmesinin manidar olduğunu savunan Dervişoğlu, "Bunlar, hükümetin giderayak yaşadığı son çırpınışlar. Bilinmesini isterim ki İYİ Parti'nin, milli değerlere kastı olan bu iktidarın yaptıklarını yanına bırakmak gibi bir niyeti yok." ifadesini kullandı.

- "İsveç iki yüzlü bir tutum sergiliyor"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Rusya-Ukrayna savaşıyla ivme kazanan küresel ve bölgesel gerilimin, gerginliği tırmandıran spekülasyonlarla körüklenmesinin kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin, kalıcı barışın sağlanması ve küresel güvenliği tehdit eden terör örgütleriyle mücadele konusunda en çok çaba sarf eden ülke olduğuna işaret eden Akçay, "NATO üyeliği konusunu güvenlik nedeniyle gündeme getiren İsveç, Türkiye'nin güvenlik kaygıları konusunda iki yüzlü bir tutum sergiliyor." dedi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin, 1980'lerden bu yana İsveç'te sivil toplum kisvesi altında faaliyet yürüttüğüne değinen Akçay, "İsveç bugüne kadar terör örgütüne 210 milyon dolarlık kaynak aktarmış, bu finansal desteği 2023'te 376 milyon dolara çıkaracağı tahmin ediliyor. 40 yılı aşkın süredir canımıza, malımıza, vatanımıza kasteden ve enerjimizi içimize hapsettirmeye çalışan alçak terör örgütlerine ve destekçilerine tahammülümüz yok." değerlendirmesini yaptı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise Kocaeli Derince Belediyesinin, Kürt sanatçı Aynur Doğan'ın konserini yasaklandığını, bunun Kürt halkına, kültürüne ve diline düşmanlık olduğunu savundu.

Kürt halkının, bu zihniyete karşı diline ve kültürüne daha fazla sahip çıktığını dile getiren Oluç, "Kürt halkı, bu yasaklar karşısında dilinden, kültüründen vazgeçmeyecek. Kürtçe yaşayacak, Kürt kültürü yaşayacak, Kürtçe ezgiler daha gür çıkacak ama bunu yasaklayanlar tarihte unutulacak ve silinecek. Bir kez daha Kürtçe'ye ve Kürt'e düşmanlıktan vazgeçilmesini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Yolun sonunun işareti"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "İktidarın, biber gazıyla, tazyikli suyla, copla susturamadığı, durduramadığı muhalefeti, sarayda alınan kararları mahkeme salonlarında okutarak durdurabileceğini zannetmesi ham bir hayal. Yargıtayın 12 Mayıs Perşembe günü İstanbul İl Başkanımızla ilgili verdiği karar da tam olarak böyle." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, 10 yıl önce attığı birkaç tweetten dolayı siyaset yasağı getirmenin akla ziyan olduğunu savunan Altay, şöyle konuştu:

"Yargıtay koridorlarına sesleniyorum, ey Yargıtay, 12 yıl önce AK Parti üst düzey yöneticilerinin üçte ikisi FETÖ ile ilgili, üçte biri de PKK ile ilgili suç işlemişlerdir. Gelin, bunlarla ilgili de bir işlem yapın. 12 yıl önce hem FETÖ'ye hem PKK'ya yani terör örgütlerine methiyeler dizen siyasetçiler siyaset yapmaya devam ediyor, 12 yıl önce bir tweet atan, Cumhurbaşkanını eleştiren siyasetçiye siyaset yasağı geliyor. Bu, iktidarın muhalefeti mahkemeler üzerinden sindirmesi, yolun sonunun işaretidir."

Altay, Atatürk Havalimanı'na buldozer ve ekskavatörlerin girdiğini, bu kararın siyasete, yerel yönetime ve 16 milyon İstanbullu'ya sorulmadan alındığını savundu.

"İstanbul'un ortasına Araplara bir vaha mı yapmak istiyorsunuz?" diye soran Altay, "AK Parti'yi ve Erdoğan'ı uyarıyorum; Atatürk ile cebelleşme, didişme. Sana oy veren seçmenlerin de büyük çoğunluğu Atatürk'ü benimsemiş, içselleştirmiş ve özümsemiştir. Atatürk Havalimanı'na bugün yaptığınızın tam adı, ekonomik kazanımları, kültürel birikimi yerle yeksan etmektir. Bu husumetten vazgeçin. Yaptığınız işin tam adı vatana ihanettir." değerlendirmesini yaptı.

- "Aynur Doğan, terör örgütü PKK propagandası yapan biri"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Aynur Doğan kimdir bilmem ama sorduk, soruşturduk, baktık, terör örgütü PKK'ya sırtını dayamış, PKK propagandasını yapan biri. Açıkçası ben belediye başkanı olsam, PKK'ya sırtını dayamış, Kürtlere zulmeden, insanlarımızı katleden bir terör örgütü üyesinin orada konser vermesine içim rahat etmez. Şehitlerimizin kanı yerde kalır, onların kemikleri sızlar. " dedi.

Atatürk Havalimanı'na değinerek siyasetçinin söylediği bir şeyin arkasında açık ve net durması gerektiğini belirten Elitaş, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada hiçbir şey kaybolmuyor. Girin, Haziran 2018 seçimlerinden önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun CNN'teki konuşmasına bakın. 'İktidar benim telefonlarımı dinliyor. Dinliyorlar ki benim projemi çalmışlar. Atatürk Havalimanı ile ilgili benim projem budur.' diye ifade ediyor. Yani Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi olması konusunda Sayın Kılıçdaroğlu da hemfikir. Ama aradan 4 yıl geçen bir konuda televizyonlar önünde söylediği bir meseleyi şimdi yok sayıp inkar etmek, yani bilemiyorum ne söylemek lazım gelir Sayın Kılıçdaroğlu'na. Sayın Kılıçdaroğlu, gitsin danışmanlarına, genel başkan yardımcılarına, 'Ben geçmişte ne konuştum, ne söyledim, konuşurken beni uyarın, ben bundan sonra böyle şeyleri söylemeyeyim.' desin, hiç değilse böyle bir hataya düşmesin."

Elitaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu kastederek, "Bir kişinin, bir partinin liderine, bu ülkede uzun süre Başbakanlık, 8 yıl Cumhurbaşkanlığı yapan birine sosyal medyadan ağza alınmayacak şekilde bir hakarette bulunması, ölmüş anasını farklı şekilde itham etmesi maşeri vicdanda mahkum olması gereken bir şey." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, "Sayın Genel Başkanın, 2018'de Atatürk Havalimanı konusunda anlattığı formatla, ortaya koyduğu projeyle bugün orada yapılan arasında dağlar kadar fark var. Şimdi orada bir kıyım var, bir ekonomik değer ortadan kaldırılıyor. Bunun bir adı da müsrifliktir. O binaları yıkıp yerine ne yapacağınızı ya mertçe burada söyleyin ya da başınızı öne eğin. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.