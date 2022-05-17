Siber muhafızlar bu okulda yetişiyor

Dijitalleşen yeni dünyada siber güvenlik, gün geçtikçe önemini artırıyor.

Bu bakış açısıyla çağı yakalayan Milli Eğitim Bakanlığı, siber güvenlik alanında nitelikli insan gücü yetiştirmek ve dijitalleşen yeni dünyaya ayak uyduran nesilleri desteklemek adına Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni açtı.

Siber güvenlik eğitimi bakımından Türkiye'de bir ilk olan okul, teknoloji geliştirme bölgesi statüsünde olan Teknopark İstanbul'un bünyesinde yer alıyor.

Öğretim süresi hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıl olan okulda; sızma testi, adli bilişim, yapay zeka ve siber tatbikat laboratuvarları ile öğrencilerimize üst düzey eğitim ve deneyim sunuluyor.

"Gençlerimizi dijital çağda maruz kalacağı tüm saldırılara karşı korumak bizim temel amacımız"

İstanbul'da yeni bir adım attıklarını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer,

"Gençlerimizin hem siber dijital içeriğe karşı donanımlı hem de aynı zamanda siber güvenliğe karşı da farkındalığını artırarak yetiştirmek bizim en önemli önceliklerimizden biri"

diye konuştu.

Okulun yüksek puanlı öğrenciler tarafından tercih edildiğini belirten Bakan Özer, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok başarılı gençlerimiz geliyor. Dijital içerik üretmek bu çağda çok değerli. Bilgiyi üreten, süreçleri de yönetiyor. Bu farkındalığı kazandırmak adına biz bu lisemizi kurduk. Öğrencilerimiz, Teknopark İstanbul'da sektörle birlikte Siber Güvenlik alanında kendilerini geliştirme imkanına sahipler. Gençlerimizi dijital çağda maruz kalacağı tüm saldırılara karşı korumak bizi temel amacımız."