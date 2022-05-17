Salda Gölü'nün 'bataklığa dönüştü' iddialarına cevap

Gölün Beyaz Adalar mevkisinde incelemelerde bulunan Uçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un liderliğinde Salda Gölü Koruma Projesi çalışmalarını en üst düzeyde çevre hassasiyetiyle sürdürdüklerini söyledi.

Göl çevresinde yaptıkları tüm çalışmalarda üniversitelerden akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve bakanlık temsilcilerinin yer aldığı Bilimsel Çalışma Kurulunun tavsiye kararlarına uyulduğunu belirten Uçan, bölgenin eşsiz güzelliğinin gelecek nesillere ulaştırılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı kararıyla Salda Gölü ve çevresinin 2019'da Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiğini hatırlattı.

Uçan, bakanlıkça yapılan çalışmalarda öncelikle Beyaz Adalar bölgesinde gölün kıyısına araçların ve insanların girişinin yasaklandığını vurgulayarak, bölgenin taşıma kapasitesi belirlenerek ziyaretçi sayısının kısıtlandığını anlattı.

Bakanlıkça alandaki kontrolsüz ve plansız kullanımların engellendiğini, mevzuata aykırı yapılaşmaların yıkıldığını dile getiren Uçan, "Sıfır atık yönetimi kapsamında atıkların toplanmasına yönelik alana ekipmanlar yerleştirildi." dedi.

Uçan, ziyaretçilerin ihtiyaçlarının asgari seviyede karşılayacak şekilde tek katlı, ahşap, sökülüp takılabilir, doğayla uyumlu birimler yerleştirildiğini ifade ederek, gölün kıyısında sigara içilmeyen dumansız hava sahası oluşturduklarını kaydetti.

Koruma tedbirlerine yönelik alana 7 gün 24 saat kamera sistemi kurulduğuna değinen Uçan, ziyaretçilerin otopark ihtiyacının da 2 kilometre uzaklıktaki sit alanı dışında karşılandığını söyledi.

Uçan, Salda Gölü'nü korumaya yönelik atıksu arıtma tesisi proje çalışmalarının tamamlandığına, imalatların devam ettiğine değinerek bu alandaki atık suların bugüne kadar yapılan çalışmalar sayesinde göle erişiminin engellendiğini vurguladı.

Bazı basın yayın organlarında Salda Gölü'ne ilişkin paylaşılan görüntülerin kesinlikle atık su kaynaklı olmadığına dikkati çeken Uçan, kaynak suların gölle birleştiği alandaki doğal görüntü olduğunu bildirdi.

- İddialar asılsız

Uçan, bakanlıkça çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü ifade ederek "Birtakım basın organlarında son dönemlerde asılsız iddialar yer almakta olup, iddiaların her birinde projelerimizle ilgisi olmayan alanlardan görseller konularak kamuoyu yanıltılıyor. Görüntülerdeki yerin bataklık olmadığı, bu alanda mevsim normalleri çerçevesinde su çekilmesinin olduğu tespit edildi. Sarı çamur görüntüsünün bu alandaki gölü besleyen gözelerden sızan suların üzerine çevredeki ormanlar ve sazlık alanlardan çıkan polenlerin rüzgarla taşınmasından kaynaklı olduğu tespit edilmiştir." diye konuştu.

- "Bölgede kuyu açılmasına ve sondajlara kesinlikle izin verilmiyor"

Salda Gölü'nün de küresel kuraklıktan etkilenen göllerden biri olduğuna işaret eden Uçan, gölün su potansiyelini ve kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Uçan, sondajlar ve sulama göletleri nedeniyle gölde kuraklık oluştuğuna yönelik de asılsız iddialar bulunduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Bölgede kuyu açılmasına ve sondajlara bakanlığımızca kesinlikle izin verilmiyor. Yeni bir gölet veya baraj yapımına da kesinlikle müsaade edilmiyor. Ayrıca çevredeki akarsular gölü beslemeye devam ediyor. Bu sayede bölgede buharlaşma oranının yüksek olmasına rağmen Salda Gölü'nün su seviyesinde ocak ayından bu zamana kadar 5 santimetre yükselme olmuştur. Salda Gölü ve bölgesinin, kireç taşı benzeri karstik oluşumlara sahip olması buradaki yağış suyunun daha alt tabakalara inerek yer altı su seviyesinin yükselmesinde etkili oluyor. Dolayısıyla yağış miktarıyla gölün su seviyesindeki artış beklenen seviyede olmuyor. Bu karstik yapı nedeniyle yağışların bölgeye komşu havzalardaki yer altı sularını beslediği bilinmektedir. Dolayısıyla bu durum Salda Gölü'nün su seviyesini de etkiliyor. Yapılan tüm projelerimiz Salda Gölü ve çevresini korumaya, bu hassas alanları gelecek nesillere en güzel şekilde aktarılmasına yöneliktir."

Bazı alanlardaki polenlerden kaynaklı sararmaların, sanki Salda Gölü korunmuyormuş gibi bir algı oluşturmak için kullanılmasını şaşkınlıkla izlediklerini ifade eden Uçan, "Bu haberleri paylaşanlar buraları gelip görseler inanıyorum ki onlar da takdirlerini ve tebriklerini bakanlığımıza iletecekler. Hakikaten dünya harikası bir yerdeyiz ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın öncülüğünde bu alanı korumak noktasında hiçbir tedbirden geri kalmadan faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Herkesi burada yaptığımız çalışmaları ve hassasiyetlerimizi görmek için bölgeye davet ediyorum." diye konuştu.

- "Bu olay her yıl tekrarlanıyor"

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel de yılın bu aylarında çam ağaçlarındaki polenlerin göle ulaştığını belirterek, "Bu olay her yıl tekrarlanıyor. Salda Gölü'nde tabii ki kuraklık etkili ancak bu sene 3 defa çok ciddi miktarda kar yağdı. Yağan kardan dolayı yer altından çıkan suyla birlikte o yerler çamur gibi görünüyor. Şu anda kar suyu nedeniyle Salda Gölü'ne su akımı oluyor. O polenler gölde her defasında bu şekilde bir görüntü oluşturur. Bu bizi aldatmamalı, yanıltmamalı." değerlendirmesinde bulundu.