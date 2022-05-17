PTT Genel Müdürünün gülmesi Meclis'i karıştırdı

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Meclis KİT Komisyonu'nda PTT'nin hesapları görüşülürken AK Parti ve CHP'li Milletvekilleri sert tartışmalar çıktı. Tartışmaya muhalefet konuşurken, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten'in gülmesi neden oldu. CHP'li vekiller, "Gülemezsin, saygısızlık edemezsin" diye genel müdürü eleştirince, AK Partili vekiller de "Kim oluyorsun" diyerek CHP'lilere cevap verdi. Tansiyon yükselince toplantıya ara verildi.

Komisyon üyesi CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay raporunu dayanarak göstererek PTT'de AK Parti kadrolaşması olduğunu söyledi. Genel Müdürün gülümsemesi üzerine Yavuzyılmaz, "Hiç gülmeyin, biliyoruz, objektif değilsin, bari gülmeyin" diye tepki gösterdi.

Genel Müdür Gülten, "Çok rahat söyleyebilirim. Böyle bir şey olur mu ya" diye kendini savundu. CHP'li Aykut Erdoğdu ise "Gülümseyemezsin, saygısızlık edemezsin" dedi. AK Partili Tamer Dağlı da "Kimi yargılıyorsun sen, kimsin " dedi.

AK Partili Mücahit Durmuşoğlu "Konuşma" diye bağırdı. AK Partili Kemal Çelik ise "Haddini bil, burası yargılama yeri değil, ortalığı karıştırma" dedi. Erdoğdu ise "Ben her gün yargılanıyorum. 4 tane hapis cezası aldım, gıkım mı çıktı" cevabını verdi.

AK Partili Çelik'in "Otur haddini bil'' sözlerine Erdoğdu "Sen kimsin?" derken, CHP'li Atilla Sertel de "Ne yapacaksın, dövecek misin ya" diyerek Çelik'i eleştirdi. Tansiyon düşmeyince toplantıya ara verildi.