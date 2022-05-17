Galatasaray'da iki başkan adayı birleşme kararı aldı
Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk'ün, Özbek başkanlığında birleşme kararı aldığı iddia edildi. DHA'nın haberine göre adaylık açıklamasının ardından, cuma günü divan kurulu başkanlığına yönetim kurulu listesi verilecek.
Kaynak : DHA
Eklenme : 17 Mayıs 2022 23:46
Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, seçime tek liste girecek.
Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde hareketli saatler yaşanıyor.
Daha önce aday olmayı düşünmediğini ifade eden Dursun Özbek, Metin Öztürk ile birlikte seçime girme kararı aldı.
Özbek'in başkan olacağı yönetim kurulunda Metin Öztürk'ün de ikinci başkan olacağı öğrenildi.
Yarın yapılacak adaylık açıklamasının ardından yönetim kurulu listesi, cuma günü divan kurulu başkanlığına teslim edilecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız