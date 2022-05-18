Bakan Soylu, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand'ı kabul etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mayıs 2022 02:04
Bakan Soylu, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand'ı kabul etti. Görüşme sonrası Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Muhammed Farazmand'ı kabul etti. Görüşmede; Terörizm ile Mücadelede İşbirliği Afganistan'daki son durum ve Düzensiz Göçle Mücadele ile Sınır Güvenliği konuları değerlendirildi" denildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız