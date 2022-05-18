Çavuşoğlu, Türk-Amerikan toplumu üyeleriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Liderler düzeyinde de yine bu çerçevede bu yıl içinde görüşme gerçekleştirmeyi umut ediyoruz. Umarım bu mekanizma çerçevesinde ve sonuç odaklı çalışarak sorunları çözebiliriz ya da azaltabiliriz. Hem de iş birliğimizi geliştirebiliriz.'' dedi.

ABD'de temaslarda bulunmak üzere New York'ta bulunan Çavuşoğlu, Türkevi'nde Türk-Amerikan toplumu üyeleriyle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Türkiye-ABD ilişkilerinin birçok alanda geliştiğini söyledi.

ABD ile özellikle ekonomik ilişkilerin geliştiğini belirten Çavuşoğlu, ''Ticaretimiz geçen sene 27 milyar doları geçti, bizim lehimize de yaklaşık bir milyar dolarlık bir fark var ama dengeli olmasını istiyoruz ve 100 milyar dolara çıkmak istiyoruz. Diğer taraftan dünyadaki krizler çerçevesinde ABD ile hangi alanlarda iş birliğimizi geliştirebileceğiz, bunları da bu mekanizma çerçevesinde görüşeceğiz.'' diye konuştu.

- ''Liderler düzeyinde bu yıl görüşme gerçekleştirmeyi umut ediyoruz''

ABD ile Ankara'da dışişleri bakanları yardımcısı düzeyinde ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini, bugün de dışişleri bakanları düzeyinde New York'ta bir toplantı yapacaklarını belirten Çavuşoğlu, ''Liderler düzeyinde de yine bu çerçevede bu yıl içinde görüşme gerçekleştirmeyi umut ediyoruz. Umarım bu mekanizma çerçevesinde ve sonuç odaklı çalışarak sorunları çözebiliriz ya da azaltabiliriz. Hem de iş birliğimizi geliştirebiliriz.'' dedi.

- ''Rusya-Ukrayna savaşı her geçen gün daha karmaşık hala geliyor''

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının çözümü konusunda yoğun bir çaba sarf ettiğini anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bu kolay bir süreç değil. İlk başlarda çözülebilseydi ki çaba sarf ettik daha kolay olurdu ama her geçen gün daha karmaşık hala geliyor. Maalesef Ukrayna'nın doğusunda bir taraftan savaş devam ediyor. Diğer taraftan Soğuk Savaş'ın tekrar esintilerini görmeye başladık. Elbet bir gün ateşkes olur ama Soğuk Savaş daha uzun sürecek gibi görünüyor. Bu süreçte Türkiye'nin akılcı, dengeli, stratejik dış politika izlemeye devam etmesi gerekiyor ve bu konuda biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde üzerimize düşeni yapacağız.''

Savaşın devam etmesini isteyen ülkelerin olduğunu gördüklerini ifade eden Çavuşoğlu, bunun bedelini ise Ukrayna ve Rusya halkının ödediğini kaydetti.

Bir an önce ateşkes olması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, sivillerin tahliyesi konusunda Türkiye'nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile çalıştığını ve Mariupol'dan 600'den fazla sivilin tahliye edildiğini ifade etti.

Savaş başladıktan sonra 17 bin Türk vatandaşının Ukrayna'dan tahliye edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarlarını da onların talepleri üzerine tahliye ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, ''Önümüzdeki süreçte 2 bin civarında Ahıskalı kardeşimizi de inşallah ülkemize getiriyoruz, getireceğiz.'' dedi.

İnsani konularda BM Genel Sekreteri'nin teklif ettiği, BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın bulunduğu bir temas grubu olduğundan bahseden Çavuşoğlu, ''Önümüzdeki günlerde teknik düzeyde bir toplantı gerçekleştirmeyi de planlıyoruz.'' ifadesini kullandı.