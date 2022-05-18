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Erdoğan İsveç ve Finlandiya'ya kapıyı kapattı: Dışişleri Bakan Yardımcıları gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarına, "Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar; yorulmasınlar" diyerek kapıyı kapatınca, gelecek heyetin seviyesi düşürüldü. Ziyaretin olup olmayacağı ve zamanı da belirsiz. Ancak konu kritik olduğu için iki ülkenin bakan yardımcılarını Türkiye'ye göndermesi bekleniyor. Gelen heyeti eş değer bürokratlar karşılayacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 18 Mayıs 2022 07:13
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Erdoğan İsveç ve Finlandiya'ya kapıyı kapattı: Dışişleri Bakan Yardımcıları gelebilir

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için resmen başvurmaları beklenirken, başvuru öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan veto kartını açtı. Erdoğan, ikna diplomasisinin hareketlenmesi üzerine de Türkiye'nin oyunun değişmeyeceği mesajını, "Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar, yorulmasınlar" açıklamasıyla verdi. Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı bu açıklama ardından diplomasi hızlandı.

STOLTENBERG ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Yine İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan bir düzeltme açıklaması yapılarak, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun değil, Finlandiyalı ve İsveçli üst düzey temsilcilerden oluşan bir diplomatik heyetin Türkiye'ye gideceği duyuruldu.

HEYETİN ZİYARETİ BİLDİRİLMEDİ

Bu hafta içinde Ankara'da görüşmelere başlayacağı açıklanan Finlandiyalı ve İsveçli heyetin ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve muhtemel takvimi ise henüz belirsizliğini koruyor. Heyetin ziyaretinin iki ülkenin NATO üyelik başvurularının resmiyete dökülmesi ardından netlik kazanması bekleniyor.

BÜROKRATLAR KARŞILAYACAK

  • Gelmeleri halinde İsveç ve Finlandiyalı diplomat heyeti Ankara'daki görüşmelerini eşdeğer bürokratlarla gerçekleştirecek. Konunun önemine binaen iki ülkeden de bakan yardımcısı seviyesinde bir heyetin gelmesi olası. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun New York'ta başta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken olmak üzere yapacağı temasların gündeminde olan veto diplomasisinin, önümüzdeki günlerde artarak devam etmesi bekleniyor.

Türkiye'nin endişeleri giderilmeli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda konuştuğunu, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini bildirdi. Stoltenberg, Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

DEĞERLİ BİR MÜTTEFİKİMİZ

Görüşmede Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurma kararlarının ele alındığını belirten Stoltenberg, "Türkiye değerli bir müttefik ve herhangi bir güvenlik endişesi giderilmeli." ifadesini kullandı. Stoltenberg, "böyle tarihi bir zamanda" birlikte olunması gerektiğini kaydetti.

Kıymet Sezer

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