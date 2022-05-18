Karbon emisyonu bisikletle azaltılacak

Bisiklet yollarının turistik gezi ve şehirler arası ulaşım amacıyla oluşturulmasına yönelik çalışmaları da içeren Bisiklet Yolu Master Planı doğrultusunda kurgulanan projeler devam ediyor. Toplamda 3.165 kilometrelik güzergahı içeren Bisiklet Yolu Master Planı, "Anadolu Koridoru" ve "Kıyı Koridoru" olmak üzere iki etabı kapsıyor. Master Planın şehirler arası güzergahını kapsayan ve 1.700 kilometrelik birinci etabı olan Anadolu Koridoru için hazırlıklar sürüyor. Bu koridorun Avrupa Bisiklet Ağı'na (EuroVelo) bağlanması ve ayrıca Edirne'den Kayseri'ye uzanması bekleniyor. Diğer yandan, İstanbul'dan Antalya'ya kadar olan kıyı şeridini kapsayan 1.465 kilometrelik 'Kıyı Koridoru' yolu ilgili de çalışmalar yapılıyor. Bisikletli gezginlerin, bu iki hat üzerinden Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini de ziyaret etmesi öngörülüyor. Şehirler arası bisiklet yollarının büyük bir bölümünün araç yollarından ayrı bir şekilde gelişmesi planlanırken, bu planda bisikletlilerin kullanacakları dinlenme yerleri ve kamp yapabilecekleri alanlar da hesaba katılıyor.

YEREL YÖNETİMLERE DESTEK

Şehir içi ulaşıma bağlı bisiklet yollarının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli altyapının oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, yerel yönetimlerin bisiklet yolu projelerine Bakanlık tarafından hibe desteği de verilecek. Ayrıca, halihazırda 105 kilometresi millet bahçeleri içerisinde olmak üzere toplamda 207 kilometrelik bisiklet yolunun yapımı tamamlandı. Ülkenin çeşitli illerinde yapımı devam eden 530 kilometrelik bisiklet yolu çalışması bulunuyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ