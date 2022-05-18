KDV'den sonra çaydan da vurdular

Yaş çay alım fiyatının yüzde 76 artışla kiloda 6,70 lira ve kilogramda 30 kuruş destek priminin açıklanmasının ardından Çaykur, çaya yüzde 43,7 oranında zam yaptı. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen vurguncular ise ellerindeki stok ürünlerin fiyatlarını bir anda artırdı. Örneğin 5 kilogramlık Çaykur Tiryaki Çayı'nın fiyatı bir günde 184 liradan, 289 liraya yükseldi. Bazı marketler ise satışı bir adet ile sınırladı. Hatta raflarda bulunan çaylar bile depolara çekildi. Ankara'nın Sincan ilçesinde çaya gelen zammı fırsat bilip çay reyonunu boşaltan bir süper markete zabıta tarafından ceza kesildi.

BENZİNLE YARIŞIYOR...

Çaya gelen zam restoran ve kafelerdeki menülere de yansıdı. Belediye tesislerinde çay fiyatları ortalama 6 liradan 8 liraya yükseltildi. Zincir restoranlarda ise fiyatlar 10 liradan 14 liraya kadar çıktı. Bazı lüks kafe ve restoranlarda ise fiyatlar 25 lirayı buldu (kurabiye ikramlı). Fiyatın bu kadar yükselmesi vatandaşlardan tepki çekti. Sosyal medyada '1 bardak çay 1 litre benzin ile yarışıyor' paylaşımları görüldü.

GIDADA VERGİ İNDİRİMİ BUHARLAŞTI!

Gıda fiyatlarındaki yükseliş durdurulamıyor. 14 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve temel gıda ve temizlik malzemelerinde KDV indirimini içeren karardan bugüne kadar fiyatlar adeta zirve yaptı. Özellikle temel gıda ürünlerinde yüzde 100'ün üzerinde artışlar görülüyor. KDV indiriminin yapıldığı hafta fiyatlarda yüzde 10 ile 15 arasında bir düşüş yaşanmıştı. Ancak bu 'göstermelik indirim'in balonu çabuk söndü. Öte yandan KDV indiriminin olduğu dönem doların fiyatı 13,5 TL iken, bugün 15,5 TL'ye çıktı. Gıda fiyatlarındaki artış, KDV indirimi ile bile doların katbekat üstünde yükseliş gösterdi. O dönem 30'lu Keskinoğlu yumurta fiyatı 24 lira iken, bugün en düşük markette fiyatı 35 liraya yükseldi. Bazı marketlerde aynı ürün 44 liraya kadar satılıyor. Aynı şeklinde 500 gramlık Filiz marka makarnanın fiyatı KDV indirimi olduğu dönemde 3,5 liraya kadar gerilemişti. Şimdi ise aynı ürün 7 liraya kadar yükseldi. Yayla markalı 1 kilogramlık kırmızı mercimek fiyatı 14 Şubat haftası 18 lira iken, bugün en düşük markette 26 liradan satışa sunulduğu görüldü. Bazı marketlerde ise aynı ürünün satış fiyatı 29 liraya kadar çıktı. 2,5 kilogramlık Osmancık pirinci 35 liradan, 55 liraya yükseldi.

SÜT ÜRÜNLERİ ZİRVE YAPTI

Süt ve süt ürünlerinde de fiyat yükselişi tüm hızıyla devam ediyor. KDV indiriminin yapıldığı dönemde 1 litrelik Pınar markalı süt 12 liraya kadar çekilmişti. Bugün aynı ürün 18 liraya kadar çıktı. Aynı şekilde 1.250 gramlık Sütaş yoğurt 24 liradan 35 liraya kadar çıktı. Kısacası yapılan KDV indirimi buhar oldu. Gıda fiyatları doların artış hızının çok üzerinde yükseldi.

KAAN ZENGİNLİ