2,5 yaşındaki çocuğunu döverek öldüren baba tutuklandı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2.5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mayıs 2022 18:24
Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Onur G, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Onur G, hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Altındağ ilçesindeki Kale Mahallesi'nde yaşayan Onur G, sabah saatlerinde fenalaşan oğlu K.D'yi hastaneye getirmiş, 2.5 yaşındaki çocuk sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti.
Onur G, olaydan şüphelenen hastane polisi ve sağlık ekiplerinin verdiği bilgi üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oğlunu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız