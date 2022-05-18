2,5 yaşındaki çocuğunu döverek öldüren baba tutuklandı

İçtiğiniz kahve türü kalp krizi riskinizi artırabilir

Norveç'te kahvenin türünün kalp krizine etkileri üzerine yeni bir çalışma yayımlandı. 20 binden fazla kişi üzerinde yapılan çalışmada, filtre kahvenin kandaki kolesterolü en az artıran kahve türü olduğu ve kalp için daha sağlıklı olduğu belirtildi.