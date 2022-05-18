Mesai arkadaşının vefat haberini veren Seda Öğretir gözyaşlarını tutamadı
NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, mücadele ettiği göğüs kanserine 39 yaşında yenik düştü.
Kaynak : NTV
Eklenme : 18 Mayıs 2022 08:06
GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANONS ETTİ
Mesai arkadaşının vefat haberini duyuran spiker Seda Öğretir, gözyaşlarına hakim olamadı.
Öğretir, "Onu yakından tanıyanlar, kalbinin de yüzü kadar güzel olduğuna en yakından tanıklık ettik. Daha 39 yaşındaydı, uzun süredir hastalığıyla mücadele ediyorduNTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, kansere yenik düştü Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız