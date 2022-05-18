Cumhurbaşkanı Başdanışmanına 'öğretmen atamaları' soruldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum , öğretmen atamaları konusunda açıklamalarda bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Mayıs 2022 09:55
TV100'de Az Önce Konuştum'un bu akşam canlı yayın konuğu olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum , öğretmen atamaları konusunda açıklamalarda bulundu.
CB Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum: Milli Eğitim Bakanımız açıkladı.
Devlet bu tarz planlamaları yaptığında zaman planlaması da yapar.
Cumhurbaşkanının, bakanın ağzından bir laf çıktıktan sonra artık onun uygulama süreci yönetilir.
Ordan geriye dönüş söz konusu olmaz.
İşte Uçum'un o açıklamaları;Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız