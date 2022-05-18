Eski albay ile eski üsteğmen Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı. Öte yandan Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski albay ve üsteğmen gözaltına alındı
Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü PKK zanlısı S.Y'nin işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
FETÖ ŞÜPHELİLERİNDEN BİRİ TUTUKLANDI
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişiden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde gözaltına alınan G.S ve Ö.S'nin jandarmadaki ifadesi tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen zanlılardan Ö.S, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli G.S, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ESKİ ALBAY, ESKİ ÜSTEĞMEN YAKALANDI
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski albay ve üsteğmen gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, 1. derece yasak bölgede sınır hattında yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan eski albay K.B. ile eski üsteğmen C.L'yi yakaladı.
FETÖ şüphelileri güvenlik güçlerince gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız