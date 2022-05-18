CHP'li belediye başkanları Van'da buluşacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 27-29 Mayıs'ta Van'da tüm CHP'li belediye başkanlarının katılımı ile ana gündem maddesini seçimlerin oluşturacağı çalıştay düzenleyeceklerini bildirdi.

Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl haziranda Gaziantep'te, ardından aralıkta Kayseri'de tüm belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini anımsattı.

Şimdi de 27, 28 ve 29 Mayıs tarihlerinde tüm belediye başkanlarıyla Van'a gideceklerini belirten Torun, "Programın ilk gününde belediye başkanlarımız, gruplar halinde Van'ın tüm ilçelerine giderek vatandaşlarımızla buluşacak." dedi.

Çalıştayın resmi açılışının ise 28 Mayıs Cumartesi günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacağını dile getiren Torun, şöyle konuştu:

"Toplantılarımızın ana gündemi seçimler olacak. Önce genel merkezimizin seçim hazırlıklarını belediye başkanlarımıza anlatacağız. Ardından belediye başkanlarımızın görüş ve önerilerini dinleyeceğiz. Seçime giden süreçte atacağımız adımları belediye başkanlarımızla birlikte ele alacağız. Ayrıca, belediyelerimizin 3 yıllık çalışmalarını ve önümüzdeki 2 yılda yapılması gerekenleri de detaylı olarak konuşacağız. Amacımız, belediyelerimizin başarılı hizmetlerine katkı sunmak ve seçime giden süreçte ortak aklı hep birlikte ortaya koymak."

- Çalıştayın içeriği

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nın ana gündemini seçimler oluşturacak.

Program kapsamında bazı genel başkan yardımcılarının konuşacağı "genel merkez paneli" düzenlenecek, ardından "belediye başkanları paneli" gerçekleştirilecek.

Çalıştayda, alanında uzman akademisyen ve araştırmacıların sunumları da dinlenecek.

Program kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarının görüş ve önerilerini alacağı "belediye başkanlarıyla değerlendirme forumu" da düzenlenecek.

Çalıştay, 29 Mayıs Pazar günü Kılıçdaroğlu'nun kapanış konuşmasıyla sona erecek.

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da pazar günü çalıştayın sonuç bildirgesini açıklayacak.