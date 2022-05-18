NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti! Emre Gönlüşen detayı yürek yaktı

2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen NTV'nin beğenilen ekran yüzü Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Yurt, meme kanseriyle mücadele ediyordu. Ünlü ekran yüzü 2013 yılında anne olmuştu.

Özlem Sarıkaya Yurt'un cenazesi, bugün Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Hastalık teşhisi 4 yıl önce konuldu. Özlem Sarıkaya Yurt'un tedavisi olumlu ilerledi, tam iyileşti derken, hastalık yeniden nüksetti.

ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise sosyal medya hesabından, Özlem Sarıkaya Yurt ile ilgili taziye mesajı paylaştı. Altun "NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve kurumuna başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

EMRE GÖNLÜŞEN PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI

Özlem Sarıkaya da meslektaşı Emre Gönlüşen ile aynı kaderi paylaştı. Sarıkaya'nın, Gönlüşen'in yaşamını yitirdiği gün yaptığı paylaşım yürek yaktı. Ünlü spor spikeri Emre Gönlüşen 9 Ağustos 2020 yılında kanser tedavisi görürken yaşamını yitirmişti.

ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR?

Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan isim, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi.

İlk olarak Habertürk'te ekranlara merhaba diyen isim, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV'ye transfer olmuştu.