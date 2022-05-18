TMSF'den 'evim' mağdurlarına: Davet SMS'i gelmeden şirkete gitmeyin!

TMSF'den yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca "evim şirketleri"ne yönelik şikayetler üzerine, 1 Temmuz 2021'de 21 firmanın faaliyetlerini durdurma kararı alındığı ve tasfiye işlemleri için TMSF'yi görevlendirdiği anımsatıldı.

Açıklamada, TMSF'ye devredilen şirketlerin, geride yaklaşık 45 bin mağdur bıraktığı bildirilerek, 15 Nisan 2022'de yürürlüğe giren yeni kanunla birlikte, mağdur edilenlerin sözleşmelerinin, faaliyetlerini sürdüren şirketlere devredilmesine imkan sağlandığı hatırlatıldı.

TMSF'nin dün yaptığı açıklamayla, sözleşmelerinin devredilmesini bekleyen 45 bin mağdura müjdeli haber verdiği ve sözleşmelerin devir teslimine başlandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Artık mağdurların önünde iki seçenek var; isteyen yeni şirkette taksitlerini ödemeye devam edecek, isteyen bugüne kadar yatırdığı parasını geri alabilecek.

TMSF dün yaptığı açıklamada, yeni şirkete başvururken izdiham olmaması ve işlemlerin uzamaması için de mağdurları uyardı. Telefonla kısa mesaj gelmeden, mağdurların yeni şirketlerine gitmemesi tavsiye edildi. Dün akşam itibarıyla mağdur vatandaşların telefonlarına kısa mesajlar gelmeye başladı. Fakat davet gelmeden şubelere gidenler sebebiyle oluşan izdihamlar, işlemleri yavaşlatıyor."