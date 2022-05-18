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Meteoroloji açıkladı, İstanbul için 'yağmur' alarmı!

Bugün İSTANBUL dahil 27 il için meteoroloji ve AKOM'dan son dakika uyarılar geliyor. İstanbul'da bugün saat 15.00'den sonra şiddetli yağmur bastıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahmininde bir çok ili de uyardı. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'den de şiddetli yağış uyarısı geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Mayıs 2022 13:30
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Meteoroloji açıkladı, İstanbul için 'yağmur' alarmı!

İSTANBUL için AKOM ve Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü arka arkaya son dakika uyarıları geçiyor. Bugün itibariyle Türkiye şiddetli bahar yağmurları alacak. İstanbul'da öğleden sonra saat 15.00'dan sonra çok kuvvetli yağmur başlayacak. Yağış iş saati çıkışında daha da kuvvetlenecek. Meteoroloji İstanbul ile birlikte 27 il için de uyarı geçti. Hava sıcaklıkları da düşüyor. İşte meteoroloji ve AKOM'dan gelen son dakika uyarıları ve son hava durumu tahmini:

İstanbul için AKOM'dan saatli son dakika uyarısı : AKOM'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

-"İstanbul'da halihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi 40-75km/saat, 25 santigrat derece civarında seyreden sıcaklıkların 5-8 santigrat derece birden azalması bekleniyor. Sıcaklıkların bahar değerlerine gerilemesiyle beraber, il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor"

-"Öğle saatleri 12.00'den itibaren Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde başlaması beklenen yağışların, öğle saatlerinden sonra 15.00'te il genelinde etkili olması bekleniyor. Yağışlı havanın gece saatlerinde 22.00, serin havanın ise Cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Sıcak ve nemli havaların ardından kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ile birlikte gelen soğuk hava nedeni ile kısa süreli ve ani gelişen şiddetli yağışlar oluşabiliyor. Yağış anında fırtına ve gök gürültüsü ile birlikte kısa süreli ve ani bastıran sağanak yağışlar, birkaç saati aşmasa da önemli miktarda yağış bırakıyor. İBB, şiddetli yağışlar nedeniyle ulaşımın aksamaması, yollarda, dere yataklarında su baskınları oluşmaması için ekiplerini sahada hazır tutuyor. Vatandaşların da ağaç devrilmesi, tabela uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması öneriliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 - 23 Mayıs 2022 tarihli hava tahminine göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Perşembe günü kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek. 18 Mayıs çarşamba günü İstanbul'da çok kuvvetli yağmur var. Meteoroloji sitesinde yer alan uyarı şöyle:

-18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bugün şiddetli yağış beklenen iller ise şöyle: Meteorolojinin yayınladığı son tahminlere göre bugün Marmara, İç Ege, Doğu Anadolu'da çok kuvvetli yağışlar etkili olacak. Şiddetli yağış görülecek iller listesi şöyle: Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Zonguldak, Kütahya, Bilecik, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Erzurum, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis

Kar yağışı bile var : Meteorolojinin yayınladığı son hava durumu tahmininde şiddetli yağmurla birlikte kar yağışı uyarısı da bulunuyor. Meteoroloji sitesinde şu uyarı yer alıyor:

-Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Perşembe sabah saatlerine kadar Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde , Perşembe günü ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlarının görülmesi beklenmektedir.

Sıcaklık aniden çok düşecek : -Hava sıcaklıklarının 19 Mayıs 2022 Perşembe ve Cuma günleri Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece altında seyretmesi bekleniyor. 22 Mayıs 2022 Pazar gününden itibaren sıcaklıkların artarak tekrar mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.

Prof. Orhan Şen illeri tek tek sıraladı ve hava durumu tahminini şöyle duyurdu:

-Bu hafta Çarşamba Perşembe günü İstanbul Kırklareli Edirne Çanakkale Balıkesir Bursa Kocaeli İzmir Denizli Eskişehir civarında yağış şiddetli görünüyor. Çarşamba sıcaklıklar düşmeye başlayacak Perşembe günü İstanbul 16 İzmir 18 Balıkesir 14 Bursa 13 C ani değişim önemlidir dikkat.

-Bugün öğleden sonra Marmara'dan başlayacak serin ve yağışlı hava ilerleyen günlerde Anadolu'ya da yayılacak. İç Anadolu'da da sıcaklıklar 4-5 C düşecek. Hafta sonuna kadar bu sistem etkili olacak.

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