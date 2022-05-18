Türkiye'de ilk kez bir bankanın 'metaverse şubesi' açılıyor

- Yazılım şirketi Roof Stacks tarafından geliştirilen GoArt Metaverse Platformu'nun Satış ve Pazarlama Direktörü Emre Kutlu, Türkiye'de ilk kez bir bankanın metaverse şubesini açacaklarını belirterek "Metaverse evreni üzerinde bir finans merkezi kurarak, insanların ihtiyaçlarını buradan giderebilmesini hedefliyoruz." dedi.

Kutlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, metaverse platformlarını takip eden kitlenin önemli bir kısmının, kendi verilerinin yönetimini yapmak, merkeziyetçi dünyadan ayrışmak ve bu platformları kullanırken maddi kazanım elde etmek isteyen "Z kuşağı gençlerinden" oluştuğunu söyledi.

GoArt Metaverse Platformu'nda söz konusu kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Kutlu, halihazırda defile, alışveriş, etkinlik ve kongre gibi imkanlar sunduklarını ifade etti.

Kutlu, metaversede konserler verildiğini ve önemli markaların şubeler açtığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bazı bankacılık hizmetlerinin buradan verilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye'de lider bazı bankalarla projeler yapmaya başladık. Bankaların metaverse şubelerini oluşturduk. Yakın zamanda müşterilerin, 'avatar banka görevlilerinden' temel anlamda hizmet alabildiği senaryoları da ortaya koyacağız. Türkiye'de ilk kez bir bankanın metaverse şubesini açacağız. Görüşme üzerinde olduğumuz 4 banka ise şu anda projelendirme sürecinde. Metaverse evreni üzerinde bir finans merkezi kurarak, insanların ihtiyaçlarını buradan giderebilmesini hedefliyoruz."

- "Zamanda yolculuk mümkün"

Kutlu, Türkiye'deki bazı tarihi mekanlarla ilgili GoArt Metaverse Platformu üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, insanların "zamanda yolculuk" yapabilmelerini mümkün kıldıklarını söyledi. Kutlu, "Bu yolculukları yaparken, buradaki NFT (Nitelikli Fikri Tapu) ve kripto varlık toplayarak fayda üretmelerine imkan tanıdık. Bu da insanları cazip eden yönlerden biri." değerlendirmesinde bulundu.