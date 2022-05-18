Ali Yalçın: Yeni bir atamaya da ihtiyaç vardır

Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'öğretmen ataması talebi'

Yalçın twitter paylaşımında: Öğretmen atamalarında sadece son on yıl bile dikkate alındığında hükümet çok önemli bir istihdam gerçekleştirmiştir. 2012'den bu güne kadar 433 Bin öğretmen ataması yapılmıştır.Bu hakikaten takdir edilecek bir sayıdır.Fakat yeni bir atamaya da ihtiyaç vardır...Öğretmen Ataması Sevindirir İfadelerini kullandı.