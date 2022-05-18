Belediyenin annesine hibe ettiği sebze fidelerini sattı

Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, zabıta ekipleri, ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının kırsalda üretimi desteklemek amacıyla yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i de çiftçi katkı paylı olmak üzere dağıtılan sebze fidelerinin, Ayaş ilçesindeki bir iş yerinde satışa sunulduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan zabıta ekipleri, A.D'nin ABB'den annesine hibe ile verilen 2 bin 100 domates ve 420 biber fidesini kendisine ait iş yerinde satışa sunduğunu tespit etti.

Sebze fidelerine el koyan zabıta görevlileri, iş yeri sahibi A.D'ye Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uyguladı.

A.D. ile anne ve babasının, ABB'nin çiftçilere yönelik hibe programları listesinden çıkarıldığı öğrenildi.