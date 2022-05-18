2022-EKPSS sonuçları açıklandı
ÖSYM internet sitesinden 2022 EKPSS sonuçlarını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Mayıs 2022 15:02
DUYURU
(18 Mayıs 2022)
2022-EKPSS Sonuçları Açıklandı
24 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2022-EKPSS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Mayıs 2022 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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