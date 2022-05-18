Erzincan'da çoban anne ayı ve 3 yavrusunu drone ile uzaklaştırdı
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde Çilhoroz köyü yakınlarına kadar gelen anne boz ayı ile 3 yavrusu, koyun sürüsünü otlatan çoban Mert Yılmaz tarafından drone görüntülendi. Yılmaz, ayıları bölgeden silah atarak değil drone ile kovaladı.
Eklenme : 18 Mayıs 2022 15:18
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde Çilhoroz köyü yakınlarına kadar gelen anne boz ayı ile 3 yavrusu, koyun sürüsünü otlatan çoban Mert Yılmaz tarafından drone görüntülendi. Yılmaz, ayıları bölgeden silah atarak değil drone ile kovaladı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız