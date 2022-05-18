Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınav duyurusu yayımlandı
Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınav duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Mayıs 2022 18:11
Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınav duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden yayımlandı.
Duyuru için tıklayınız
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📢 Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav Duyurusu YayımlandıMilli Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) May 18, 2022
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