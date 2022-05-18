Erdoğan paylaştı: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bitince böyle olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesinin tanıtım videosunu paylaştı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Mayıs 2022 22:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçesinin görsellerinin yer aldığı tanıtım videosunu, "Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım" notuyla paylaştı.
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Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım. pic.twitter.com/TjR6JPZNQDRecep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 18, 2022