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İlk başörtülü Vali Kübra Güran Yiğitbaşı görevine başladı

Afyonkarahisar Valiliği görevine atanan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, görevine başladı. "Afyonkarahisar'da görev yapacak ilk kadın vali olmaktan, mutluluk duyuyorum" diyen Vali Yiğitbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Mayıs 2022 19:03
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Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valisi olarak atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı kente gelerek görevine başladı. İlk olarak kendisini karşılayan vali yardımcıları, belediye başkanları, kaymakamlar ve vatandaşlarla selamlaşan Vali Yiğitbaşı, daha sonra karşılama mangasını selamladı.

"Afyonkarahisar'da görev yapacak ilk kadın Vali olmaktan, mutluluk duyuyorum"

Vali Yiğitbaşı daha sonra valilik makamı önünde basın açıklaması yaptı. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başlayan Vali Yiğitbaşı, "Sözlerime beni bu güzide şehrin Valilik görevine layık gören, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya şükranlarımı sunarak başlamak istiyorum. Tarihiyle, ekonomisiyle, turizmiyle büyük bir potansiyele sahip bu güzel şehre hizmet edeceğim için çok büyük bir onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Afyonkarahisar'da görev yapacak ilk kadın Vali olmaktan, ayrıca büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu açıdan üzerime düşen sorumluluğun farkında ve bilincinde olarak Afyonkarahisar'ı daha parlak bir geleceğe taşımak için büyük bir gayretle çalışacağımı ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar Afyonkarahisar'da görev yapan bütün valilerimiz ve görevi devraldığım sayın valimiz Gökmen Çiçek'e şehrimize kattığı değer ve projeler için teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Afyonkarahisar bu ülkenin adeta saklı kalmış bir hazinesi"

Afyonkarahisar'ın ülkeye yön veren bir şehir olduğunu aktaran Vali Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Anadolu'nun kapısı ve iklimlerin, medeniyetlerin kesiştiği, Türkiye'nin termal su cenneti, mermer şehri olmuş, UNESCO'dan tescilli yöresel lezzetleri, üretimi ve ihracatı ile ülkemize yön veren bir şehir. Bu şehrin birlik ve beraberliği aynı zamanda en büyük gücü. Yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle, kültürüyle, tarihiyle, yemekleriyle, Afyonkarahisar bu ülkenin adeta saklı kalmış bir hazinesi. Bu hazinenin çok daha görünür olması, önce ülkemiz sonra da Dünya ile daha çok buluşması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şehrimiz iki üniversiteye sahip. Üniversitelerin şehrin çok büyük bir dinamiği olduğunu düşünüyorum. Rektörlerimiz, öğretim üyeleri ve öğrenci kardeşlerimizle ortaya koyacağımız sinerjinin şehrimize yeni heyecanlar katacağına inanıyorum" dedi.

"Şehit yakınlarına kapım her zaman açık"

Şehit yakınlarına kapılarının her daim açık olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı, "Kamu kurumlarımız, belediyelerimiz, muhtarlarımız, eğitimcilerimiz, siyasetçilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla omuz omuza, el ele, hep birlikte şehrimize hizmet için, gecemizi gündüzümüze katarak çalışmak bizim için en büyük onur ve gurur vesilesi olacaktır. Her birimiz üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun gereğini en iyi şekilde yapma azmi, kararlılığı ve fedakarlığında bulunduğumuzda ve elbette ki milletimizin dualarıyla, çalışmalarımızın başarıya ulaşacağına inancımız tam kıymetli hemşehrilerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve basın mensuplarımıza kapımız her zaman açık. Ancak şehitler diyarı bu topraklarda en çok da şehit yakınlarımız ve gazilerimize her daim kapılarımız açık olacak. Yeni görevimiz ülkemiz, milletimiz, Afyonkarahisar'ımız ve siz kıymetli hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olsun. Aziz milletimize ve şehrimize hizmet yolunda inşallah verimli çalışmalara imza atacağımız inancıyla, tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar, hepinize sağlık ve afiyetler diliyorum" diye konuştu.

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