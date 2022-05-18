Türkiye ve ABD'den ortak Ukrayna açıklaması
Türkiye-ABD ortak açıklamasında; "(Dışişleri Bakanları) Rusya'nın kabul edilemez savaşına karşı Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü desteklerini teyit etmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mayıs 2022 22:42
Türkiye-ABD ortak açıklaması: "Türkiye ve ABD, mevcut jeopolitik sınamalar karşısında birlikte ve yakın çalışma kararlılığındadır"
Türkiye-ABD ortak açıklaması: "(Dışişleri Bakanları) Rusya'nın kabul edilemez savaşına karşı Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü desteklerini teyit etmişlerdir"Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız