Ankara'nın 'İskandinav dosyası' hazır: Vize için beş şartımız var

NATO'ya resmi başvuru yapan İsveç ve Finlandiya'nın diplomatları önümüzdeki pazartesi günü Ankara'da kritik temaslarda bulunacak. NATO'ya üyelik konusunda Türkiye'nin onayını almak için Dışişleri Bakanlığını ziyaret edecek heyet, Ankara'yı ikna etmenin yollarını arayacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal tarafından kabul edilmesi beklenen heyeti oldukça çetin bir müzakere masası bekliyor. Edinilen bilgiye göre, Ankara iki ülkeye yönelik olarak 'İskandinav dosyası' hazırladı. Beş temel başlıktan oluşan dosyada, iki ülkenin teröre verdiği destekler, bilgi ve belgelerle masaya getirilecek. Ankara, 'PKK'lı ve FETÖ mensubu teröristleri Türkiye'ye verin. PKK'nın Suriye kolu YPG'yi terör örgütü kabul edin. FETÖ'cülere ev sahipliğini bırakın. Terör örgütleri ile iltisaklı yapıları kapatın. Söz değil, garanti verin' taleplerini iletecek.

TALEPLER KARŞILANIRSA, SÜREÇ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Bu beş maddeden taviz verilmeyeceğini belirten diplomatik kaynaklar, talepler karşılanırsa Ankara'nın süreci yeniden gözden geçirebileceğine işaret ediyor. Türkiye'nin isteklerini başkentlerine götürüp, yetkili mercilere ileteceklerini söyleyen kaynaklar "Taleplerimizi dikkate almak zorunda kalacaklar. Bu süreçte belki de birkaç defa Türkiye'ye gidip gelecekler" değerlendirmesini yapıyor.

İSMAYIL: NATO'DAN DA TALEPLERİMİZ OLUR

Gazetemize değerlendirmelerde bulunan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, NATO'ya üyelik konusunda İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'yi ikna etmesi için teröre karşı tutumlarını değiştirmeleri gerektiğini söyledi. Bu iki ülkenin yanı sıra ABD ve NATO'dan da taleplerimizin olabileceğine dikkat çeken İsmayıl "Türkiye'ye karşı savunma sanayindeki yaptırımlar, S-400 konusu, F-35 programına Türkiye'nin yeniden dahil olması ve F-16'ların tedariki gibi meselelerden faydalanmamız lazım" dedi.

Selçuk BÖKE