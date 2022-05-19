Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"İstikbalin umudu, aydınlık yarınların teminatı" gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, milletimizin azim ve bağımsızlık aşkının dünyana ilan edildiği, içimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarihtir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 19 Mayıs 1919'da Türk milletinin sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı bir ve beraber olarak ayağa kalktığını, son ve ebedi devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için topyekün bir mücadeleye girişerek destansı kahramanlıklar sergilediğini, nihayetinde kutlu bir zafere eriştiğini anımsattı.

Bugün de tarihten aldıkları güç ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe yürüdüklerini, Türkiye'nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele verdiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme heyecanımızı sürekli canlı tutarken, bu yolda en önemli imkanımız olarak gördüğümüz gençlerimizi her alanda destekliyor, onlara fırsatlar sunuyoruz. Ülkemiz geliştikçe elbette gençlerimiz için daha çok imkan ve fırsat da beraberinde gelecektir. Milli şuur ve karakter sahibi gençlerimiz için tüm gücümüzle çalışıyor, Türk gençliğinin potansiyeline güveniyoruz. Ulusal, bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında Türk gençlerinin ortaya koyduğu vizyon ve gayret, ülkemizin geleceği adına umudumuzu tazelememize vesile oluyor. Türkiye'de eğitimden spora, güvenlikten siyasete, ticaretten sanata kadar her alanda gençlerimizi ön safta görmekle iftihar ediyoruz. Ülkemizin 2023 hedefleri ve 2053 vizyonunu hayata geçirmek için gençlerimizle birlikte yol yürümeyi sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tekrar kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum."

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KUTLAMA MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bağımsızlık ateşi 103 yıl önce bugün, Samsun'da yakıldı. Aziz milletimizin boyun eğmeyeceğini, hiçbir koşulda himaye altına girmeyeceğini tüm dünyaya ilan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vesileyle milli bağımsızlığımız için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum. Onlar Cumhuriyetimizi gençliğe emanet ettiler. Dün olduğu gibi bugün de bilimde, sporda, sanatta ve hayatın tüm alanlarında milli mücadele ruhunu taşıyan tüm gençlerimizi sevgiyle selamlıyorum.

Hedef; Atatürk'ün 10. Yıl Nutuk'unda çizdiği yöndür: 'Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkartacağız.'

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."