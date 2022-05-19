Alanya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Antalya'nın Alanya ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Mayıs 2022 10:34
Diyar Çiçek (18) yönetimindeki 07 NPZ plakalı motosiklet, Türkler Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız