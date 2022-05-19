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PKK, Türk güvenlik güçlerine saldırıda İsveç'in ürettiği AT-4'ü kullanıyor

Pençe-Kilit Operasyonunda PKK'lı teröristlerin kullandığı bir mağaradaki silahlar arasında AT-4 tanksavar roketi de yer aldı- Terör örgütünün güvenlik güçlerine yönelik saldırılarında yoğun olarak kullanıldığı tespit edilen AT-4 tanksavarları, Irak'ın kuzeyi ve yurt içindeki operasyonlarda ele geçirildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Mayıs 2022 12:07
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PKK, Türk güvenlik güçlerine saldırıda İsveç'in ürettiği AT-4'ü kullanıyor

PKK'nın, yurt içinde ve sınır ötesinde Türk güvenlik güçlerine yönelik çok sayıdaki saldırısında İsveç üretimi AT-4 adlı tanksavar füzesini de kullandığı ortaya çıktı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Finlandiya ile NATO'ya üyelik için başvuru yapan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK mensuplarının iadesine yönelik talepleri karşılıksız bırakan İsveç'in ürettiği AT-4, PKK tarafından yoğun olarak kullanıldı.

AT-4 isimli tek atışlı tanksavar silahının bugüne kadar PKK'nın Türk güvenlik güçlerine yönelik yurt içinde ve sınır ötesindeki saldırılarında kullandığı belirlendi.

Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de PKK'lı teröristlerin kullandığı bir mağarada ele geçirilen silahlar arasında AT-4 tanksavar roketi de yer aldı.

AT-4'ün kullanıldığı saldırılarla ele geçirildiği operasyonlar ve sayıları şöyle:

- 24 Eylül 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'dan Hisar Dağı bölgesindeki güvenlik güçlerine açılan ateş sonrası yapılan aramada ele geçirilen AT-4 tanksavar roketi.

- 11, 15, 23 ve 28 Aralık 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi Dayla kırsalında ateşlenmiş toplam 7 AT-4 tanksavar roketi.

- 7 Nisan 2019'da Şırnak'taki Bestler Dereler Gaşinor Tepe Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin yer aldığı sığınakta bulunan AT-4 tanksavar roketi.

- 26 Temmuz 2019'da Şırnak-Silopi çevre yolu üzerindeki güvenlik güçlerine yapılan saldırı sonrasında bölgedeki aramada ele geçirilen AT-4 tanksavar roketi.

- 19 Ağustos 2019'da Cizre ile Şırnak arasında seyir halinde olan güvenlik güçlerine yönelik saldırıda biri kullanılmış, biri kullanılmamış 2 AT-4 tanksavar roketi.

- 26 Ekim 2019'da Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan ve operasyonla etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ele geçirilen 4 AT-4 tanksavar roketi.

- 24 Temmuz 2020'de Irak'ın kuzeyindeki Raş Deresindeki aramada ele geçirilen AT-4 tanksavar roketi.

- 19 Eylül 2020'de Hakkari'nin Oğul köyü kırsalındaki operasyonda bulunan 3 AT-4 tanksavar roketi.

- 14 Ekim 2020'de Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında 2 AT-4 tanksavar roketi.

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- 4 Kasım 2020'de Hakkari'nin Derecik ilçesi Kırca köyü kırsalında AT-4 tanksavar roketi.

- 13 Kasım 2020'de Hakkari'nin merkez ilçesi Oğul köyü kırsalında 3 AT-4 tanksavar roketi.

- 10 Ekim 2021'de Hakkari'nin merkez ilçesi kırsalında 3 AT-4 tanksavar roketi.

- 17 Ekim 2021'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güçlü köyü kırsalında AT-4 tanksavar roketi.

- 20 Ekim 2021'de Hakkari'nin merkez ilçesi Kavaklı köyü kırsalında 3 AT-4 tanksavar roketi.

- 23 Kasım 2021'de Şırnak ili Merkez ilçesi Dereler köyü kırsalında AT-4 tanksavar roketi.

- AT-4'ün özellikleri

Geniş bir ürün ailesine sahip silah sistemi, dünyadaki en yaygın hafif tanksavar silahlarından biri. Tek kişi tarafından taşınıp kullanılan AT-4'ün etkili menzili 200-1000 metre.

Piyade birliklerinin zırhlı araç ve tahkimatlarını yok etmek veya devre dışı bırakmak amacıyla tasarlandı.

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