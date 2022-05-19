Erdoğan'dan Putin ve Zelenskiy ile ilgili merak edilen soruyu yanıtladı

"Gerek Rusya gerek Ukrayna'yla ilgili denge politikası güdüyoruz ve bu politikada ne Sayın Putin'le ne Zelenskiy'le bağları koparıp atmaya asla niyetim yok"

"NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz."

"Hele hele İsveç... İsveç tam bir terör odağıdır, terör yuvasıdır"