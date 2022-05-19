Pendik'te aracın çarptığı kişi öldü
İstanbul Pendik'te otoyol bağlantı yolunda alt geçidi kullanmadan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu kişi araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Mayıs 2022 13:05
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Pendik-Kurtköy bağlantı yolunda Pendik istikametine giden Y.C.'nin kullandığı 57 ABA 275 plakalı otomobil, önüne çıkan yabancı uyruklu kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kimliği henüz belirlenemeyen kişi yere düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, bağlantı yolunda önlem alınarak 3 şeritli yolu teke düşürdü.
Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişinin öldüğü tespit edildi.
Cesedin olay yerinden cenaze aracıyla alınmasının ardından trafik normale döndü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız