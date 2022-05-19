Gram altın iç piyasada dolar kuruna bağlı olarak yükselişini sürdürüyor. Ons altında gerileme yaşanırken dolar kurunun artması nedeniyle gram altın son bir ayın zirvesi olan 944 liraya ulaştı.

19 Mayıs Perşembe gram altın 944.51 çeyrek altın 1.551,00, yarım altın 3.104,00, cumhuriyet altını 6.186,00 liradan alıcı buluyor.

Altın fiyatlarında FED etkisi! 19 Mayıs zirveyi gördü gram altın 940 lirayı geçti kuyumculardan bomba yorum

"Gram altın bin liranın üzerine yükselecek"

Vatandaşların alım yönünde talebi olduğunu söyleyen Kapalıçarşı esnafı Tunahan Sarı, "Vatandaşlar bu dönemde altın almak için geliyorlar. Satmak için gelenlerin sayısı çok az. Altın fiyatlarında iniş çıkışlar olsa da vatandaşlar güvenli bir liman olarak altın yatırımını tercih ediyor.

Son dönemde altının ons fiyatı azaldı. FED'in faiz artırımı da altının ons fiyatının düşmesinde etkili oldu. Buna rağmen dolar kurunun yükseliş göstermesi nedeniyle gram altının fiyatı yükseldi.

Altın fiyatlarında FED etkisi! 19 Mayıs zirveyi gördü gram altın 940 lirayı geçti kuyumculardan bomba yorum

Gram altının daha önce gördüğü bin lira üzerine tekrar yükseleceğini düşünüyorum" dedi.