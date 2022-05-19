Gürcan Karakaş açıkladı: TOGG'un caddelere çıkacağı tarih
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, 'Otomobilimizi 2023 yılının Mart ayından itibaren artık caddelerde de görmeye başlayacağız' dedi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Samsun Ticaret Borsası'nın tamamlanan
yeni hizmet binaları, düzenlenen törenle açıldı. Tören sırasında Türkiye'nin
Otomobili Girişim Grubu'nun açtığı stantta Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG,
İstanbul ve Ankara'dan sonra Samsun'da sergilendi.
Burada düzenlenen konferansa katılan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, anlamlı
günde Samsun'da gençlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Otomobilimiz
banttan indiği zaman ilk sahibi belli.
Hatırlarsanız 2019 yılındaki lansmanımızda Cumhurbaşkanı'mıza rezerve etmiştik.
Artık zaman yaklaştı. 2023 yılının Mart ayından itibaren artık caddelerde de
görmeye başlayacağız.
Hızlıca üretimimizi artırarak yollarda TOGG'ları görmemizi sağlayacağız. Henüz
talep toplamaya başlamadık. Bunun için biraz daha vakit var. Bu konuyu yılın
ikinci yarısında değerlendirebiliriz ama henüz yönetim kurulunda aldığımız böyle
bir karar yok" diye konuştu.?
Mehmet Gürcan Karakaş'a, yaptığı açıklamanın ardından, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır tarafından üzerinde ismi yazılı Samsunspor
forması hediye edildi.