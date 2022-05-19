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Bu ilk değilmiş! Üzerinden cip geçen çocuğun mucize kurtuluşu

Sancaktepe'de sokakta arkadaşlarıyla oynamak için yolun karşısına geçmeye çalışan küçük çocuğun üzerinden cip geçti. 4 yaşındaki Halil kazası mucize eseri ufak sıyrıklarla atlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken annesi, 'Daha öncede bir araba çarpmıştı. Bir kere de merdivenden düştü. Bir mucize oldu. Prematüre bebek. Daha öncede bir sene hastanede kaldı. Ben öldü zannettim. Videoyu izledim şok geçirdim' dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 19 Mayıs 2022 16:57
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Olay, dün akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oynamak için karşıdan karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Halil Fener'in üzerinden cip geçti. Cip sürücüsü çocuğu fark etmeden ilerlerken, cipin altından çıkan çocuk, ayağa kalkarak yol kenarındaki arkadaşlarının yanına gitti. Olayın şaşkınlığıyla ne olduğunu anlayamayan küçük çocuğu gören yakınları ise koşarak geldi. Çocuğu kontrol eden bir kişi, çocuğu kucağına alarak eve götürdü. Cipin çocuğun üzerinden geçmesi ve çocuğun ayağa kalkması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ÖLDÜ ZANNETTİM"

Araç altında kalan 4 yaşındaki Halil Fener'in annesi Besile Fener, "Aşağıya inmek istedi. Ben bırakmadım. Sonra ısrar edince inmesine izin verdim. Aşağıdan bir ses geldi. Baktık ki çocuğa cip çarpmış. Kayınbabamın kucağındaydı. Bir sıkıntısı yoktu. Daha öncede bir araba çarpmıştı. Bir kere de merdivenden düştü. Bir mucize oldu. Prematüre bebek. Daha öncede bir sene hastanede kaldı. Ben öldü zannettim. Videoyu izledim şok geçirdim" dedi.

SÜRÜCÜLER BİRAZ DİKKATLİ OLSUNLAR"

Kazayı duyar duymaz torununun yanına koşan dede Mehmet Fener ise, "Yolun karşısına geçerken araba görmedi herhalde. Çocuk arabanın altına girdi öbür taraftan çıktı. Bir şey olmadı çok şükür. Adam şoktaydı. Ben bir şey olmadığını söyledim. Sürücüler biraz dikkatli olsunlar. Vurunca da kaçmasınlar" şeklinde konuştu.

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