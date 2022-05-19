AK Partili Cahit Özkan görevden alındı
AK Partili Cahit Özkan görevden alındı
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete temmuzda zam gelecek mi?
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete temmuzda zam gelecek mi?
LGS'ye sayılı günler kaldı... 10 soruda LGS
LGS'ye sayılı günler kaldı... 10 soruda LGS
Manisa'da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu
Manisa'da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu
Bolu Belediyesinin afişleri kaldırılıp soruşturma başlatıldı
Bolu Belediyesinin afişleri kaldırılıp soruşturma başlatıldı
Konutta fahiş fiyat uygulayanlar için düğmeye basıldı
Konutta fahiş fiyat uygulayanlar için düğmeye basıldı
Türkiye'nin otomobili TOGG, 19 Mayıs'ta Samsun'da sergilendi
Türkiye'nin otomobili TOGG, 19 Mayıs'ta Samsun'da sergilendi
Bakan Yanık'tan personel alımında torpil iddialarına yanıt
Bakan Yanık'tan personel alımında torpil iddialarına yanıt
Başkentte kimsesiz kişi hastane önünde ölü bulundu
Başkentte kimsesiz kişi hastane önünde ölü bulundu
Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylarını ne zaman açıklayacağını bildirdi
Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylarını ne zaman açıklayacağını bildirdi
Erdoğan'dan Putin ve Zelenskiy ile ilgili merak edilen soruyu yanıtladı
Erdoğan'dan Putin ve Zelenskiy ile ilgili merak edilen soruyu yanıtladı
Basın Kartı Yönetmeliği'nin yürütmenin durdurulması kararı kaldırıldı
Basın Kartı Yönetmeliği'nin yürütmenin durdurulması kararı kaldırıldı
Memur-Sen, tüm kamu görevlilerinin ek göstergeden yararlanmasını istedi
Memur-Sen, tüm kamu görevlilerinin ek göstergeden yararlanmasını istedi
Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış yolda
Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış yolda
Bekçilik sınav tarihleri açıklandı
Bekçilik sınav tarihleri açıklandı
Instagram'da alışverişte dikkat: Hesap farklı yöntem aynı
Instagram'da alışverişte dikkat: Hesap farklı yöntem aynı
'Konut fiyatlarının normalleşmesi için her türlü müdahaleyi yapacağız'
'Konut fiyatlarının normalleşmesi için her türlü müdahaleyi yapacağız'
Meteoroloji'den 'yerel kuvvetli yağış' uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den 'yerel kuvvetli yağış' uyarısı - Haritalı
Avrupa'da yeni virüs alarmı: İngiltere'de vaka sayısı dokuza yükseldi
Avrupa'da yeni virüs alarmı: İngiltere'de vaka sayısı dokuza yükseldi
AYM: Canan Karatay'a verilen 'meslekten alıkoyma' cezası hak ihlali
AYM: Canan Karatay'a verilen 'meslekten alıkoyma' cezası hak ihlali
Türkiye'ye ayakkabıyı bu ilçe giydiriyor
Türkiye'ye ayakkabıyı bu ilçe giydiriyor
Erdoğan paylaştı: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bitince böyle olacak
Erdoğan paylaştı: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bitince böyle olacak
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Benzine bir zam daha: 24 liraya dayandı
Benzine bir zam daha: 24 liraya dayandı
İlk başörtülü Vali Kübra Güran Yiğitbaşı görevine başladı
İlk başörtülü Vali Kübra Güran Yiğitbaşı görevine başladı
Ders sırasında kalp krizi geçiren öğretim üyesi yaşamını yitirdi
Ders sırasında kalp krizi geçiren öğretim üyesi yaşamını yitirdi
Yarın hava sıcaklıkları düşüyor, yüksek kesimlere kar geliyor
Yarın hava sıcaklıkları düşüyor, yüksek kesimlere kar geliyor
TMSF'den 'evim' mağdurlarına: Davet SMS'i gelmeden şirkete gitmeyin!
TMSF'den 'evim' mağdurlarına: Davet SMS'i gelmeden şirkete gitmeyin!
Haciz yapılan okulda eğitim dönem sonuna kadar sürecek
Haciz yapılan okulda eğitim dönem sonuna kadar sürecek
Ana sayfaHaberler Eğitim

LGS'ye sayılı günler kaldı... 10 soruda LGS

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınavın 5 Haziran'da düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılan LGS başvurularının tamamlanmasının ardından 2022 LGS ile ilgili araştırmalar arttı. İşte 10 soruda LGS sınavı...

Kaynak : NTV
Eklenme : 19 Mayıs 2022 17:32
Yazdır
LGS'ye sayılı günler kaldı... 10 soruda LGS

2022 LGS OTURUMU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 5 Haziran'da düzenlenecek.

Sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak. 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltilip 80 dakika süre verilecek.

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

Sınav giriş belgesi, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden 27 Mayıs'ta açıklanacak.

Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

LGS'YE KATILIM ZORUNLU MU?

LGS başvuruları MEB tarafından otomatik olarak yapılıyor. Ancak öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmuyor.

ÖĞRENCİLER SINAVA GİDERKEN YANLARINDA NELER BULUNDURMALI?

LGS ye girecek öğrenciler yanlarında;

Geçerli olan kimlik belgelerini veya geçerlilik süresi devam eden pasaport bulundurması gerekmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.

Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek.

KAPAT [X]

ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN NE TÜR İŞLEMLER UYGULANACAK?

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.

Bireysel durumlarına göre okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda sınava alınma, 20 dakika ek süre tanınması gibi ek şartlar söz konusu olabiliyor.

SINAVDA 15 DAKİKA KURALI UYGULANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın başlamasından itibaren öğrenci için 15 dakika süre belirledi.

Birinci oturum 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. Sınav başladıktan 15 dakika sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacak.

Öğrenciler sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında sınav salonundan çıkamayacak.

SINAV SORULARINA VE SINAV SONUÇLARINA NEREDEN İTİRAZ EDİLECEK?

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.

İtirazların incelenebilmesi için Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, 30 TL ücret yatırılması gerekiyor.

Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacak.

SINAVDA HANGİ KONULARDAN SORULAR ÇIKACAK?

Öğrenciler 8'inci sınıfın tüm ünite ve konularından sorumlu olacaklar.

LGS sınavı; öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç becerileri ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanacak.

MÜCBİR SEBEPTEN BAŞKA İLLERDE BULUNAN ÖĞRENCİLER NE YAPMALILAR?

Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi durumlardan başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine 31 Mayıs 2022 tarihine kadar başvuru yapacaklardır.

Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 27 Mayıs 2022 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Başkonsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Görme engelli Ada'nın üstün yeteneği, BİLSEM'de keşfedildi
Görme engelli Ada'nın üstün yeteneği, BİLSEM'de keşfedildi
Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınav duyurusu yayımlandı
Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınav duyurusu yayımlandı
4 çocuk babası 77 yaşında Hukuk Fakültesinden mezun oldu
4 çocuk babası 77 yaşında Hukuk Fakültesinden mezun oldu
Haciz yapılan okulda eğitim dönem sonuna kadar sürecek
Haciz yapılan okulda eğitim dönem sonuna kadar sürecek
2022-EKPSS sonuçları açıklandı
2022-EKPSS sonuçları açıklandı
Yaşadığı ilde üniversiteye yerleşen öğrenciler en çok İstanbul'da
Yaşadığı ilde üniversiteye yerleşen öğrenciler en çok İstanbul'da

Bu Habere Tepkiniz

Sayıştay'dan sözleşmeli personele nakdi yemek yardımı kararı!

Sayıştay'dan sözleşmeli personele nakdi yemek yardımı kararı!

Sayıştay Temyiz Kurulu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4-b sözleşmeli personele yemek yardımının nakdi olarak ödenmesinin kamu zararı olduğuna hükmetti!
Özel Öğretim Kurumları kapsamında çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Özel Öğretim Kurumları kapsamında çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi güncel kararında, özel öğretim kurumları kapsamında yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler iş sözleşmelerinin ''belirli süreli'' olması yasadan doğan zorunluluk olduğu, bu tür sözleşmeyle çalışanlar açısından ihbar tazminatından da söz edilemeyeceğine karar verdi.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınav duyurusu yayımlandı

Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınav duyurusu yayımlandı

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınav duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden yayımlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memura hepsiburada veya trendyolda satış yapan eşi için aile yardımı verilir mi?

Memura hepsiburada veya trendyolda satış yapan eşi için aile yardımı verilir mi?

Kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli memur statüsündeki ve sözleşmeli statüdeki personele şahıs şirketi ortağı olan eşleri için aile yardımı ödeneği verilemez.
Engelli işçi emeklisi EKPSS ile memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Engelli işçi emeklisi EKPSS ile memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Engelli işçi emeklisi memur olursa emekli aylığı kesilir, memurluktan ayrıldığında ise tüm hizmetleri esas alınarak tek olarak aylık tutarı yükseltilir.
İstifa edip emeklilik yaşını bekleyen öğretmen, özel sektörde çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

İstifa edip emeklilik yaşını bekleyen öğretmen, özel sektörde çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Memurluktan emekli olmak için mutlaka hizmet ve yaş şartının tamamlanması ve istifa sonrası işçi, esnaf olarak 1259 günden fazla çalışılmaması gerekir.
Disiplin kararları müşteki, ihbarcı ve mağdura tebliğ edilir mi?

Disiplin kararları müşteki, ihbarcı ve mağdura tebliğ edilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, cezaevinde görevli memuru şikayet eden ve şikayetinin akıbeti hakkında başvuran mahkumun açtığı davayı ehliyet yönünden reddeden mahkeme kararını bozmuştur.
Alternatif istemli (Terditli) idari dava açılabilir mi?

Alternatif istemli (Terditli) idari dava açılabilir mi?

İdari işlemden hakları muhtel olanların idari yargı mercilerinde dava açması Anayasal bir haktır. Bu hakkın kullanılması ise bazı şartlara bağlı kılınmıştır.
Baş/Uzman öğretmenlikle ilgili 14 soru ve cevap

Baş/Uzman öğretmenlikle ilgili 14 soru ve cevap

Bu yazıda başöğretmenlik ve uzman öğretmenlikle ilgili olarak sık sorulan 14 soruya cevap verilecektir
Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
Oğlum 15.Bölüm Önizleme (Final)

Oğlum 15.Bölüm Önizleme (Final)

Oğlum 15.Bölüm Önizleme hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. SHOW TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Oğlum dizisinin yeni bölümü 25 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin lüks villası!

İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin lüks villası!

Ekim ayında evlenen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, Zekeriyaköy'deki dört katlı villalarının kapılarını ilk kez açtı.