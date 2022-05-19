Türkiye'de ilk olacak: Kağıthane'de dev deprem tatbikatı

AK Partili Cahit Özkan görevden alındı
AK Partili Cahit Özkan görevden alındı
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete temmuzda zam gelecek mi?
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete temmuzda zam gelecek mi?
LGS'ye sayılı günler kaldı... 10 soruda LGS
LGS'ye sayılı günler kaldı... 10 soruda LGS
Manisa'da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu
Manisa'da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu
Bolu Belediyesinin afişleri kaldırılıp soruşturma başlatıldı
Bolu Belediyesinin afişleri kaldırılıp soruşturma başlatıldı
Konutta fahiş fiyat uygulayanlar için düğmeye basıldı
Konutta fahiş fiyat uygulayanlar için düğmeye basıldı
Türkiye'nin otomobili TOGG, 19 Mayıs'ta Samsun'da sergilendi
Türkiye'nin otomobili TOGG, 19 Mayıs'ta Samsun'da sergilendi
Bakan Yanık'tan personel alımında torpil iddialarına yanıt
Bakan Yanık'tan personel alımında torpil iddialarına yanıt
Başkentte kimsesiz kişi hastane önünde ölü bulundu
Başkentte kimsesiz kişi hastane önünde ölü bulundu
Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylarını ne zaman açıklayacağını bildirdi
Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylarını ne zaman açıklayacağını bildirdi
Erdoğan'dan Putin ve Zelenskiy ile ilgili merak edilen soruyu yanıtladı
Erdoğan'dan Putin ve Zelenskiy ile ilgili merak edilen soruyu yanıtladı
Basın Kartı Yönetmeliği'nin yürütmenin durdurulması kararı kaldırıldı
Basın Kartı Yönetmeliği'nin yürütmenin durdurulması kararı kaldırıldı
Memur-Sen, tüm kamu görevlilerinin ek göstergeden yararlanmasını istedi
Memur-Sen, tüm kamu görevlilerinin ek göstergeden yararlanmasını istedi
Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış yolda
Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış yolda
Bekçilik sınav tarihleri açıklandı
Bekçilik sınav tarihleri açıklandı
Instagram'da alışverişte dikkat: Hesap farklı yöntem aynı
Instagram'da alışverişte dikkat: Hesap farklı yöntem aynı
'Konut fiyatlarının normalleşmesi için her türlü müdahaleyi yapacağız'
'Konut fiyatlarının normalleşmesi için her türlü müdahaleyi yapacağız'
Meteoroloji'den 'yerel kuvvetli yağış' uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den 'yerel kuvvetli yağış' uyarısı - Haritalı
Avrupa'da yeni virüs alarmı: İngiltere'de vaka sayısı dokuza yükseldi
Avrupa'da yeni virüs alarmı: İngiltere'de vaka sayısı dokuza yükseldi
AYM: Canan Karatay'a verilen 'meslekten alıkoyma' cezası hak ihlali
AYM: Canan Karatay'a verilen 'meslekten alıkoyma' cezası hak ihlali
Türkiye'ye ayakkabıyı bu ilçe giydiriyor
Türkiye'ye ayakkabıyı bu ilçe giydiriyor
Erdoğan paylaştı: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bitince böyle olacak
Erdoğan paylaştı: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bitince böyle olacak
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Benzine bir zam daha: 24 liraya dayandı
Benzine bir zam daha: 24 liraya dayandı
İlk başörtülü Vali Kübra Güran Yiğitbaşı görevine başladı
İlk başörtülü Vali Kübra Güran Yiğitbaşı görevine başladı
Ders sırasında kalp krizi geçiren öğretim üyesi yaşamını yitirdi
Ders sırasında kalp krizi geçiren öğretim üyesi yaşamını yitirdi
Yarın hava sıcaklıkları düşüyor, yüksek kesimlere kar geliyor
Yarın hava sıcaklıkları düşüyor, yüksek kesimlere kar geliyor
TMSF'den 'evim' mağdurlarına: Davet SMS'i gelmeden şirkete gitmeyin!
TMSF'den 'evim' mağdurlarına: Davet SMS'i gelmeden şirkete gitmeyin!
Haciz yapılan okulda eğitim dönem sonuna kadar sürecek
Haciz yapılan okulda eğitim dönem sonuna kadar sürecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türkiye'de ilk olacak: Kağıthane'de dev deprem tatbikatı

Kağıthane'de 5 bin kişinin katılacağı deprem tatbikatı için ilçede hazırlıklar tamamlandı. Tatbikat öncesi açıklama yapan AFAD Başkanı Yunus Sezer, yapılacak tatbikatın son derece önemli olduğunu söyleyerek, "Türkiye'de şu ana kadar ilk kez, tahliye, yerleştirme ve planlama tatbikatı uygulanacak" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 19 Mayıs 2022 18:13
Yazdır
Türkiye'de ilk olacak: Kağıthane'de dev deprem tatbikatı

Kağıthane, yarın Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip bir deprem tatbikatına sahne olacak. Saat 12.00'de başlayacak tatbikat, 18 farklı bölgede gerçekleştirilecek. 4 bini çalışan, bini ise gönüllü olmak üzere toplam 5 bin kişi ile yapılacak tatbikatta ilk kez, tahliye, yerleştirme ve planlama uygulanacak. Tüm ulaşım, iletişim ve lojistik birimlerinin aktif olarak kullanılacağı dev tatbikat öncesi AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Başkanı Yunus Sezer açıklamada bulundu. Sezer, tatbikatın birçok yönü ile Türkiye'de bir ilk olacağını ifade etti. Tatbikata ev sahipliği yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise, böyle bir tatbikatın ilçelerinde gerçekleşecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Türkiye'de şu ana kadar ilk kez, tahliye, yerleştirme ve planlama tatbikatı uygulanacak"

Gerçekleştirecek tatbikat hakkında açıklama yapan AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Malumunuz üzere bu sene Tatbikat Yılı ilan edildi. Şu an itibarıyla 53 bin tatbikatı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yarın da Kağıthane'de önemli bir tatbikat gerçekleştireceğiz. Belki de Türkiye'de şu ana kadar ilk kez, tahliye, yerleştirme ve planlama tatbikatı uygulanacak. 18 farklı bölgede senaryo gerçekleştirilecek. Senaryonun başlangıcı da 7,5 büyüklüğündeki İstanbul depremi olacak. Tatbikat, bu depremden etkilenen vatandaşlarımızın tahliyesini buradan bir vesile gerçekleştirme ve aynı zamanda Türkiye'nin değişik illerinden buraya gelecek olan araç gereç ve personelin de faaliyette bulunmasını hedef alıyor. Bugünden Kağıthane ilçemizdeki vatandaşlarımıza SMS yoluyla tatbikatın amacını içeren bir mesaj gönderdik. Tatbikata 24 ilimiz iştirak ediyor. 24 ilimizden 300 araç buraya geldi. Bunların içerisinde arama kurtarma araçlarımızdan, mobil koordinasyon tırlarımıza, beslenme araçlarımızdan, mobil mutfaklarımızdan, fırınlarımıza, haberleşme araçlarımıza, hasar tespit araçlarımıza kadar çok değişik araçlarımızın tamamını buraya intikal ettirdik. Tatbikatta bizim 4 bin fiili çalışan personelimiz olacak. Gönüllülerimizle beraber 5 binin üzerinde personel burada aktif olarak koordinasyon içerisinde bulunacaklar. 3 alanda 5 bin kişilik çadır oluşturuyoruz. Bu da şu ana kadar oluşturulan en geniş kapsamlı çadır alanı olacak. Bir tanesi Kağıthane, iki tane de Bakırköy'de olacak. Nasıl ki gerçek afet sonrası afetzedelerimiz çadırlarda kalıyorsa orada aynı şekilde çadırlarda kalma imkanı olacak. Kapalı spor salonları, kamu misafirhanelerini afet döneminde kullanacağız. Görüntüleme araçlarımız, şu anda helikopterimiz uçuyor. İHA'larımızı, helikopterlerimizi, aynı zamanda araçlarımızın üzerindeki mobil kameraları, yaka kameralarını kent güvenlik sistemlerinin hepsini tek çatı altında görüntüleme imkanına da sahip olacağız" dedi.

"İlçemizdeki binaların neredeyse yüzde 70'i depreme dayanıklı hale getirilmiş oldu"

Deprem ve afetlerden en az zararla etkilenmek için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Olası İstanbul depremi öncesinde, Türkiye'nin en büyük tatbikatını Kağıthane'mizde gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili kurumlarımız, AFAD, Jandarma, Bakanlığımız, tüm çalışmalarını yapmış oldu. Geçtiğimiz günlerde tüm vatandaşlarımıza evlerine en yakın deprem toplanma alanlarını bildirmiş olduk. İlçemizde toplam 175 toplanma alanı var. Aynı zamanda, belediyeler olarak kentsel dönüşümle ilgili yapı stokunu hızlı bir şekilde elden geçiriyoruz. Şu anda ilçemizde 2004 yılı sonrası yapılan binaların neredeyse yüzde 70'i depreme dayanıklı hale getirilmiş oldu. İlçemizde toplam 27 bin bina ve 140 binden fazla bağımsız bölüm var. Bunların yüzde 70'i son dönemde depreme dayanıklı hale gelmiş oldu. Geriye kalan yapı stoku ile ilgili çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yapıyoruz. İsteğimiz, arzumuz olası bir deprem hiçbir binanın yıkılmamış olmasıdır. Ama zararlı olacak binalarımızla ilgili hızlı bir şekilde çözüm almak, vatandaşlarımızla bu konuda birlikte çalışarak depreme en iyi şekilde hazırlanarak karşılamak istiyoruz. İstanbul'da Kağıthane ilçesi olarak bu konuda hazırız" diye konuştu.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Almanya'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden boksörün cenazesi defnedildi
Almanya'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden boksörün cenazesi defnedildi
NATO 'üzerinde güneş batmayan bir ittifaka' mı dönüşüyor?
NATO 'üzerinde güneş batmayan bir ittifaka' mı dönüşüyor?
Denize giren öğretmen, trakonya balığına basıp zehirlendi
Denize giren öğretmen, trakonya balığına basıp zehirlendi
Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Meteoroloji'den 'yerel kuvvetli yağış' uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den 'yerel kuvvetli yağış' uyarısı - Haritalı
Komutanı yaptığı müdahale ile hayata bağlayan ATT'ye takdir belgesi
Komutanı yaptığı müdahale ile hayata bağlayan ATT'ye takdir belgesi

Bu Habere Tepkiniz

Sayıştay'dan sözleşmeli personele nakdi yemek yardımı kararı!

Sayıştay'dan sözleşmeli personele nakdi yemek yardımı kararı!

Sayıştay Temyiz Kurulu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4-b sözleşmeli personele yemek yardımının nakdi olarak ödenmesinin kamu zararı olduğuna hükmetti!
Özel Öğretim Kurumları kapsamında çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Özel Öğretim Kurumları kapsamında çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi güncel kararında, özel öğretim kurumları kapsamında yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler iş sözleşmelerinin ''belirli süreli'' olması yasadan doğan zorunluluk olduğu, bu tür sözleşmeyle çalışanlar açısından ihbar tazminatından da söz edilemeyeceğine karar verdi.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınav duyurusu yayımlandı

Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınav duyurusu yayımlandı

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınav duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden yayımlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memura hepsiburada veya trendyolda satış yapan eşi için aile yardımı verilir mi?

Memura hepsiburada veya trendyolda satış yapan eşi için aile yardımı verilir mi?

Kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli memur statüsündeki ve sözleşmeli statüdeki personele şahıs şirketi ortağı olan eşleri için aile yardımı ödeneği verilemez.
Engelli işçi emeklisi EKPSS ile memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Engelli işçi emeklisi EKPSS ile memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Engelli işçi emeklisi memur olursa emekli aylığı kesilir, memurluktan ayrıldığında ise tüm hizmetleri esas alınarak tek olarak aylık tutarı yükseltilir.
İstifa edip emeklilik yaşını bekleyen öğretmen, özel sektörde çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

İstifa edip emeklilik yaşını bekleyen öğretmen, özel sektörde çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Memurluktan emekli olmak için mutlaka hizmet ve yaş şartının tamamlanması ve istifa sonrası işçi, esnaf olarak 1259 günden fazla çalışılmaması gerekir.
Disiplin kararları müşteki, ihbarcı ve mağdura tebliğ edilir mi?

Disiplin kararları müşteki, ihbarcı ve mağdura tebliğ edilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, cezaevinde görevli memuru şikayet eden ve şikayetinin akıbeti hakkında başvuran mahkumun açtığı davayı ehliyet yönünden reddeden mahkeme kararını bozmuştur.
Alternatif istemli (Terditli) idari dava açılabilir mi?

Alternatif istemli (Terditli) idari dava açılabilir mi?

İdari işlemden hakları muhtel olanların idari yargı mercilerinde dava açması Anayasal bir haktır. Bu hakkın kullanılması ise bazı şartlara bağlı kılınmıştır.
Baş/Uzman öğretmenlikle ilgili 14 soru ve cevap

Baş/Uzman öğretmenlikle ilgili 14 soru ve cevap

Bu yazıda başöğretmenlik ve uzman öğretmenlikle ilgili olarak sık sorulan 14 soruya cevap verilecektir
Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
Oğlum 15.Bölüm Önizleme (Final)

Oğlum 15.Bölüm Önizleme (Final)

Oğlum 15.Bölüm Önizleme hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. SHOW TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Oğlum dizisinin yeni bölümü 25 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin lüks villası!

İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin lüks villası!

Ekim ayında evlenen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, Zekeriyaköy'deki dört katlı villalarının kapılarını ilk kez açtı.