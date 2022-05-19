CTE'den personel servis aracı açıklaması

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında "Kocaeli Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Kampüs personelinin hınca hınç dolu otobüslerle işe gidip gelmek zorunda kaldığı, görev yapan personelin her gün servis eziyetine katlanmak zorunda bırakıldığı" şeklinde yer alan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapıldığı belirtildi.

Kocaeli Kandıra Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde bulunan görevli personel için sunulan servis hizmetinin, Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından yapılan servis ihalesini alan firma tarafından yerine getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bu hizmet kapsamında toplam 5 ceza infaz kurumunda çalışan personel için 650 kişilik servis tahsis edildiği, 126 kilometreye kadar ve 17 farklı noktaya ulaşacak şekilde servis hizmetinin sağlandığı tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Personel servis araçlarından 2'sinin arızalanması nedeniyle dün geçici olarak yoğunluk yaşandığı" belirtilerek, servis hizmetinden yararlanan personelden servis hizmetine yönelik Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumuna herhangi bir şikayetin ulaşmadığı ve gerçekleşen arızanın ardından idari sözleşme kapsamında sorumlu firmaya para cezası verildiği bilgisi verildi.

Araçların klima ve ısıtma sistemlerinin çalışmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve servis araçlarının bakım ile onarımının ilgili firma tarafından düzenli olarak yapıldığı vurgulanan açıklamada, kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik gerçek dışı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.