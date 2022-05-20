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'Şeker Dede' dolandırıcılığı! Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş

ANKARA'da hiçbir engeli bulunmayan yüzlerce kişi, 10 bin lira karşılığında sahte evraklarla çıkardıkları engelli sağlık raporuyla emekli olup devleti milyonlarca lira dolandırdı. Hastane hastane gezerek hastalıklı kan verme yöntemiyle sahtecilik yapan 'ŞEKER DEDE' lakaplı çete üyesinin akılalmaz işleri...

Kaynak : Sabah
Eklenme : 20 Mayıs 2022 08:07
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'Şeker Dede' dolandırıcılığı! Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş


ANKARA'da hiçbir engeli bulunmayan yüzlerce kişi, 10 bin lira karşılığında sahte evraklarla özel ve kamu hastane çalışanları aracılığı ile çıkardıkları engelli sağlık raporuyla emekli oldu ve devlet milyonlarca lira maddi zarara uğrattı. Mali polisin çalışmalarının ardından düzenlediği operasyonla 24 kişilik şebeke çökertildi. Şebekenin kilit isminin75 yaşındaki şeker hastası olan "Şeker Dede" lakaplı V.E.'nin olduğu ortaya çıktı. 'Şeker Dede' hastaneleri gezerek engelli rapor isteyen kişilerin yerine kendi kanını verdiği ortaya çıktı.


Bir hastane çalışanın sahte raporla kendini emekli ettiği ardından da aynı yöntemle eşinin de emekli olduğu belirlendi. Kamu kurumunda otobüs sürücüsü olan kişinin, çalışma arkadaşlarından 6 kişinin sahte rapor ile emekli olmasının ardından birlikte sahte rapor işi yapmaya başladıkları tespit edildi. Ayrıca Mali polis, şebekeyi 9 ay boyunca adım adım takibe aldı ve tespit ettiği 17 kişiyi Hakem Hastanesine tek tek 2 polis eşliğinde sevk ettirerek 13 kişinin engelli değil sağlıklı olduklarını ortaya çıkardı.


10 bin lira karşılığında 'hastalıklı kan' vermiş! Her hastalığın fiyatı ayrı

Sahte rapor çetesi, rapor isteyen kişilerden 10 bin lira karşılığında engelli sağlık raporu için uygulanan "Balthazard" adı verilen engel oranı hesaplama yönteminin sürecin başından sonuna kadar takip ettikleri ve işlemlerin başında kendilerinin durduğu ortaya çıktı. Şebeke, birden fazla hastalığı ve engeli varmış gibi tetkik ve tedaviye yönlendirdikleri belirlendi. Kalp rahatsızlığına 20 puan, şeker hastalığına 10 puan, uyku apnesi 15 puan şeklinde toplam 45 puan düzenleyerek raporlarda yüzde 40 ve üzeri çalışma gücü oranını kaybettikleri yönünde sahte engelli raporu düzenleyerek emeklilik hakkı kazandırdıkları tespit edildi.

Dede' dolandırıcılığı! Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş
Şebekenin başında otobüs sürücüleri var

Kamu kurumunda otobüs sürücü olan kişinin sahte engelli raporu ile emekliye ayrıldığı ortaya çıktı. Emekli olan kişinin, çalışma arkadaşlarından 6 kişi daha aynı yöntemle emekli oldu. Bir araya gelen otobüs sürücüleri sahte rapor işine girdikleri ve çevrelerinde bulunan eş dost ve akrabalarını emekli yaptıkları ortaya çıktı. Hastane çalışanı ayını yöntemle önce kendi emekli olduğu ardından eşini de emekli yaptırdığı belirlendi.


Çete üyelerinin rapor oranlarını yükseltmek için uyguladıkları yöntemler arasındaki kilit isim ise şaşırttı. Şebeke zor durumda kaldıklarında 75 yaşındaki şeker hastası olan "Şeker Dede" lakaplı V.E.'yi devreye soktukları ortaya çıktı. Engelli raporu isteyen sağlam kişilerin yerine para karşılığında kanını verdiği ve hastaneleri gezdiği belirlendi.


Mali polis 17 kişiyi hakem hastaneye götürdü
Çete üyelerinin rapor alarak emekli ettiği belirlenen 17 kişi Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri refakatinde Hakem Hastanesine sevki yapılarak mukayese raporu düzenlenmesi sağlandı. Ekiplerin refakat ederek aldırdığı yeni raporlarda 13 kişinin yüzde 40 ve üzeri çalışma gücü oranını kaybetmediği, ilk raporun sahteliğinin tespit etmiş oldu. Çetenin aynı yöntemle 15 kişi daha bu şekilde rapor almaya çalıştıkları telefon dinlemelerinde tespit edilmesinin ardından hastane görevlileri uyarılarak rapor almalarının önüne geçildi.


Engellilere tanınan haklardan yararlanmışlar

Rapor alarak emekli olan kişilerin "Engelli Kimlik Kartı" aldıkları, vergi indiriminden yararlandıkları, ASKİ aboneliğinde indirim uygulandığı, ücretsiz otobüs bileti kullandıkları, her ay emekli maaşı aldıkları tespit edildi. İlgili kurumlarla birlikte yapılan çalışmalarda yaklaşık 5 milyon TL kamu zararının önüne geçildi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 9 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli Sakarya ve Çankırı'da eş zamanlı olarak 24 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 21 kişi gözaltı aldı. İkamette yapılan aramalarda çok sayıda rapor ele geçirildi.

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