8 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 42 gözaltı
Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütüne yönelik şafak operasyonunda 42 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Mayıs 2022 09:42
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, kimliği belirlenen 56 şüpheliye yönelik Mersin, İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda 42 zanlı gözaltına alındı.
Polis, adreslerinde bulunamayan 14 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız