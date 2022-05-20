Mide ameliyatı kabusu oldu! 'Evliliğim de ben de bitti'

34 yaşındaki Ayşe Karabulut İngiltere'de ikamet ediyordu. Aşırı kilosu olan genç kadına geçtiğimiz yılarda kiloları nedeniyle 'Obezite' tanısı konmak üzereydi.

Fazla kilolarından rahatsız olan Karabulut, tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Yaptığı araştırmalar sonrası İstanbul Beşiktaş'taki bir hastane ile anlaşan Karabulut, 6 Mayıs 2016'da İstanbul'a geldi. Genç kadın, Dr. Ali K. tarafından ameliyat edildi.

TÜP MİDE AMELİYATI OLACAKTI

İddiaya göre genç kadın, ameliyat sonrası vücudunda oluşan sızıntı nedeniyle zor günler yaşadı. Tüm vücudunu enfeksiyon kaplayan Karabulut, günlerce kendisine gelemedi ve aylarca yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Uzun süren tedavi arından kendisine gelen mağdur kadın, hastaneden taburcu edildi. Hastane tarafından verilen raporla yaşadığı İngiltere'ye dönen genç kadının vücudundaki sorunlar her geçen gün artarak devam etti.

Yine iddiaya göre genç kadın İngiltere'deki hastanede vücudundaki sorunların yanlış ameliyat nedeniyle olduğunu söyledi.

EVLİLİĞİM DE BEN DE BİTTİM

Defalarca İngiltere'de ameliyat masasına yatan genç kadın geçtiğimiz günlerde savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yaklaşık beş yıldır İstanbul'daki tüp mide ameliyatı sonrası zor günler yaşadığını söyleyen ve yıllarca fiziksel olarak tedavi olmak zorunda kaldığını belirten genç kadın yaşadıkları nedeniyle evliliğinin de bittiğini iddia etti.

Yapılan yanlış tedavi nedeniyle maddi ve manevi olarak büyük kayıplar yaşadığını ileri süren Karabulut'un ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR