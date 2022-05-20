2 milyon dolarlık miras kavgası! Yarım asırlık yaş farkı aileyi karıştırdı
Kendisinden 52 yaş büyük eşinden kalan 2 milyon dolarlık mirasa tedbir konulan Harun Erikçi, "Kendi teklifiyle evlendik. Mal varlığının, kız kardeşinin çocuklarına kalmasını istemiyordu" dedi
Kaynak : DHA
Eklenme : 20 Mayıs 2022 08:54
İstanbul'da Harun Erikçi, 2005'te 22 yaşındayken kendisinden 52 yaş büyük, o tarihte 74 yaşında olan Hatice Nuran Temizel ile tanıştı. Erikçi, 9 yıl Hatice Nuran Temizel ile birlikte yaşadı.
Harun Erikçi 2014'te 31 yaşındayken, 83 yaşındaki Hatice Nuran Temizel ile evlendi. Üç yıl sonra, Hatice Nuran Temizel'in kız kardeşi evliliğin iptali için dava açtı. Hatice Nuran Temizel, aynı tarihlerde, 86 yaşında hayatını kaybetti.
Temizel'in 4 milyon dolarlık mal varlığı kız kardeşi ile eşi Erikçi'ye kaldı. Ancak açılan evliliğin iptali davası nedeniyle Erikçi'nin miras payına tedbir konuldu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız