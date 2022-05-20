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Dijital kişisel verileriniz açık artırmada satılıyor

İnternette yaptığımız her işlem sırasında bıraktığımız verilerin satıldığını biliyor musunuz? Apple, yeni reklam kampanyasıyla 227 milyar dolarlık endüstride verilerin nasıl satıldığını ve bunun nasıl önleneceğini anlatıyor

Kaynak : Sabah
Eklenme : 20 Mayıs 2022 09:00
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Dijital kişisel verileriniz açık artırmada satılıyor

Akıllı telefon, bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı saatinizi kullanırken, son 10 yılda dijital kişisel verilerinizin hiçbir engel olmadan satıldığının farkında mısınız?

Bedava diye kullandığınız pek çok servis sayesinde büyük ve genelde şeffaf olmayan bir endüstri artan miktarlarda kişisel veri biriktiriyor.

Web siteleri, uygulamalar, sosyal medya şirketleri, veri komisyoncuları ve reklam teknolojisi şirketlerinden oluşan karmaşık bir ekosistem, kullanıcıları çevrimiçi ve çevrimdışı olarak izleyerek kişisel verilerini topluyor. Bu veriler bir araya getiriliyor, paylaşılıyor ve gerçek zamanlı müzayedelerde kullanılarak yılda 227 milyar dolarlık bir endüstriyi besliyor. Üstelik bu durum insanların bilgisi veya izni olmadan yapılıyor.

VERİ SATANA DARBE

Peki dijital verilerimizin satıldığı bir endüstrinin karanlık yüzünü Apple neden anlatıyor? Çünkü Apple sahip olduğu platformun gücünü kullanarak diğer bilgisayar ve telefon markalarından farklı olduğunu anlatmaya çalışıyor. Yaklaşık 2 yıldır Apple bu konuda açık önlemler almaya başladı. Haziran 2020'de düzenlenen Küresel Geliştiriciler Konferansı'ında (WWDC) Apple, App Store'daki ürün sayfalarına yeni bir gizlilik bilgileri bölümü ekleneceğini duyurmuştu. Bu yeni program, tüm uygulamalar için bilgilerin geliştiricinin kendisi tarafından bildirildiği, anlaşılması kolay bir sistem oluşturmayı hedefliyordu.

O zaman da tahmin edileceği gibi Facebook adını taşıyan Meta "acı bir çığlık" attı. Ancak adımları desteklemekten başka çaresi kalmayıncaya kadar durumu zorladığı söylenebilir. Facebook ve mobil platformdaki rakibi Google'a önemli strateji değişikliğine zorladı. Asıl önemlisi veri toplayarak satan uygulamaların büyük darbe yemesi olacak. Apple bu yolla önce farkındalık yaratarak, ayarları etkin hale getirmeyi kolaylaştırmayı hedefliyor.

KAMERA VE MİKROFON ERİŞİMİ E-POSTA BİLGİLERİNİZİ KORUYUN

IOS 15.2 ve iPadOS 15.2 ile uygulamaların konumunuz, kameranız, mikrofonunuz ve daha fazlası gibi verilerinize ne sıklıkla eriştiğiyle ilgili ayrıntıları görmek için Uygulama Gizlilik Raporu'nu açabilirsiniz. Ayrıca, her uygulamanın ağ etkinliği ve web sitesi ağ etkinliği ile tüm uygulamaların en sık iletişim kurduğu web etki alanları hakkındaki bilgileri de görebilirsiniz. Gizlilik Besleme Etiketleri ile birlikte Uygulama Gizliliği Raporu, kullandığınız uygulamaların verilerinizi nasıl ele aldığına dair daha eksiksiz bir resim sunmanıza yardımcı olur. Web için Safari Gizlilik Raporu, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde sizi takip etmesinin kimlerin engellendiğini görmenizi sağlıyor. Bir web sitesini ziyaret ettiğinizde kimin sizi izlemesinin engellendiğini görebilirsiniz. Mac'inizdeki Safari uygulamasında, Akıllı Arama alanına sayfanın adını veya URL'sini girin. Araç çubuğundaki Gizlilik Raporu düğmesini tıklayın.

KİŞİSEL VERİLERİ SATILAN ELLİE'NİN HİKAYESİ

Müzayedeci, Ellie'nin konum bilgilerini, ne satın aldığını, adres defterindeki kişileri, alışkanlıklarını, ne aradığını ve e-postalarını satar, bunlara "açtıkları ve okudukları" da dahildir. Binlerce verisinin satıldığını öğrenen Ellie, önlem almak için iPhone'da bazı uygulamaları açmaya başladıkça verilerini satanlar kaybolmaya başlar. Reklamın sonunda, ana karakter Ellie, Posta Gizliliği Koruması'nı açar. Mac, iPhone ve iPad'deki mail uygulamasına yönelik bu özellik, e-posta gönderenlerin IP adresiniz ve diğer veriler gibi bilgilerinizi öğrenmesini engeller.

SİBER GÜVENLİK KAMPI

Kurumlar siber güvenlik konusunda yeni yetenekler elde etmek için çaba harcıyor. Kişisel veriler konusunda tehditler arttıkça bu konuda insan kaynağı yatırımları da artıyor. Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı başvuruları başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek kamp, kendini siber güvenlik alanında geliştirmek isteyen ve bu alanda kariyer hedefi bulunan gençlere eğitim fırsatı sunuyor. 30 Mayıs tarihine kadar başvuruların devam ettiği kampta yer alan yarışmada ilk üçe girenler; toplamda 60 bin TL değerinde teknoloji ödülünün sahibi olacaklar.

Timur Sırt

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