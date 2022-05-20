'Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu' başlatıldı

Öğretmenlerin zorunlu çalışmaya ek puan davası sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sınıf öğretmeni ve müdür yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, zorunlu hizmet bölgesinde fazladan çalıştığı sürelere ek puan verilmesi ve MEBBİS sistemine işlenmesi talebiyle yaptığı başvuruya ilişkin davayı sonuçlandırdı.