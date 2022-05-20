Benzin'e yarından itibaren indirim bekleniyor
21.05.2022 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,02 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Kaynak : NTV
Eklenme : 20 Mayıs 2022 09:54
21.05.2022 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,02 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Benzine son olarak 19 Mayıs 2022 perşembe günü gece yarısından itibaren 1 lira 3 kuruş zam gelmiş, motorinde fiyat artışına gidilmemişti.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.08 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 23.86 TL'den satılıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız