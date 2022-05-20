Aile Bakanlığı 4175 sözleşmeli alımı için tercih duyurusu yayımladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (4175) Sözleşmeli Personel Alımı Tercih Duyurusu

4175 sözleşmeli personel alımı sözlü sınav sonuçları 06.05.2022 tarihinde açıklanmıştır.

Sınavı asil olarak kazanan adaylar 20/05/2022- 26/05/2022 (Perşembe günü) (Saat 23:59' e kadar) tarihleri arasında tercihlerini sistem üzerinden yapacaklardır.

Adaylar, en fazla 20 tercih yapabilecek olup, ayrıca tercihlerine yerleşememesi halinde 20 tercih dışında boş kalan yerlere tercih dışı sistem tarafından yerleştirmeyi isteyip istemediğini belirtebileceklerdir.

Tercihler sisteme kaydedilip onaylandıktan sonra tercih formunun çıktısı alınarak imzalanacak ve tercihlerinden birine yerleşen adaylar atamaya esas belgeleri ile birlikte teslim edecektir.

Adaylar, başarı puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda sistem tarafından yerleştirilecektir.

Tercih yapmak için Tıklayınız

Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar için atamaya esas istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.

Not:

1- Adayların Kariyer kapısı üzerinden bildirilen cep telefonlarına kullanıcı adı ve şifresi gönderilmektedir.

2- Adayların Kariyer kapısı üzerinden bildirilen e-posta ve cep telefon bilgilerinde değişiklik olması halinde aşağıda yer alan irtibat telefonlarını aramak suretiyle bilgilerini güncelleyebilecektir.

İrtibat için:

0312 705 5215

0312 705 5378

0312 705 5286