Denizli'de ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ambulans ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu biri sağlıkçı 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Mayıs 2022 10:56
A.B. idaresindeki hasta taşıyan ambulans, Saraylar Mahallesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda A.K. yönetimindeki Seyir Tepesi-İstiklal-Garaj hattında yolcu taşımacılığı yapan 20 M 0665 plakalı minibüsle çarpıştı.
Ambulansta görevli M.E. ile minibüste yolcu olarak bulunan S.Z. ve A.C. yaralandı.
Başka bir ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız