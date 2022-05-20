'Benzer davalarda farklı yargı kararları yargıya olan güveni zedelemekte'

Geçen ay 25 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu
Geçen ay 25 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu
Altının gram fiyatı 948 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 948 lira seviyesinden işlem görüyor
Kadıköy Belediyesindeki rüşvet operasyonunda itirafçı 36 kişi serbest
Kadıköy Belediyesindeki rüşvet operasyonunda itirafçı 36 kişi serbest
Dolar 16 TL sınırına dayandı: 15,98 TL
Dolar 16 TL sınırına dayandı: 15,98 TL
Aile Bakanlığı 4175 sözleşmeli alımı için tercih duyurusu yayımladı
Aile Bakanlığı 4175 sözleşmeli alımı için tercih duyurusu yayımladı
Konut fırsatçılarına ceza geliyor: Bir günde yüzde 30 zam yapmışlar
Konut fırsatçılarına ceza geliyor: Bir günde yüzde 30 zam yapmışlar
MEB kursuna katılan ortaokul ve lise öğrencilerinin sınavı 28 Mayıs'ta
MEB kursuna katılan ortaokul ve lise öğrencilerinin sınavı 28 Mayıs'ta
Benzin'e yarından itibaren indirim bekleniyor
Benzin'e yarından itibaren indirim bekleniyor
3600 ek göstergenin son taslağı hazırlandı, kim ne kadar alacak?
3600 ek göstergenin son taslağı hazırlandı, kim ne kadar alacak?
Dijital kişisel verileriniz açık artırmada satılıyor
Dijital kişisel verileriniz açık artırmada satılıyor
7 üniversite 114 akademik personel alacak
7 üniversite 114 akademik personel alacak
Maltepe Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 18 gözaltı
Maltepe Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 18 gözaltı
Ayçiçeği yağında fiyatı ithalat lobisi patlatıyor
Ayçiçeği yağında fiyatı ithalat lobisi patlatıyor
Deliller zabıta amirini bayılttı: Bana bir şeyler oluyor
Deliller zabıta amirini bayılttı: Bana bir şeyler oluyor
Giresun'da 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Giresun'da 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Mayıs ayında kar sürprizi! 12 il beyaza büründü
Mayıs ayında kar sürprizi! 12 il beyaza büründü
Sabah, en güncel 3600 ek gösterge taslağını yayımladı
Sabah, en güncel 3600 ek gösterge taslağını yayımladı
Erdoğan'dan 'İstanbul Havalimanı' açıklaması: Pistleri kaldırmayabiliriz
Erdoğan'dan 'İstanbul Havalimanı' açıklaması: Pistleri kaldırmayabiliriz
Gürcan Karakaş açıkladı: TOGG'un caddelere çıkacağı tarih
Gürcan Karakaş açıkladı: TOGG'un caddelere çıkacağı tarih
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevinden alındı
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevinden alındı
Jandarma'da 27 bin 283 personelin yeni görev yeri belli oldu
Jandarma'da 27 bin 283 personelin yeni görev yeri belli oldu
Erdoğan'dan gençlere mesaj: Şartların zorluğuna aldanmayın, engellerden korkmayın
Erdoğan'dan gençlere mesaj: Şartların zorluğuna aldanmayın, engellerden korkmayın
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete temmuzda zam gelecek mi?
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete temmuzda zam gelecek mi?
LGS'ye sayılı günler kaldı... 10 soruda LGS
LGS'ye sayılı günler kaldı... 10 soruda LGS
Manisa'da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu
Manisa'da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu
Bolu Belediyesinin afişleri kaldırılıp soruşturma başlatıldı
Bolu Belediyesinin afişleri kaldırılıp soruşturma başlatıldı
Konutta fahiş fiyat uygulayanlar için düğmeye basıldı
Konutta fahiş fiyat uygulayanlar için düğmeye basıldı
Bakan Yanık'tan personel alımında torpil iddialarına yanıt
Bakan Yanık'tan personel alımında torpil iddialarına yanıt
Başkentte kimsesiz kişi hastane önünde ölü bulundu
Başkentte kimsesiz kişi hastane önünde ölü bulundu
Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylarını ne zaman açıklayacağını bildirdi
Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylarını ne zaman açıklayacağını bildirdi
Ana sayfaHaberler Yaşam

'Benzer davalarda farklı yargı kararları yargıya olan güveni zedelemekte'

Zeki Yiğit: Benzer davalarda farklı yargı kararları verilmesi, yargıya olan güveni azaltmakta, hukuki güvenlik ilkesini zedelemekte, toplumsal yaşamda belirsizlik ve eşitsizlik oluşturmaktadır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına göre, yeterli gerekçeyle desteklenmeyen içtihat farklılıkların bulunması, hukuki güvenlik ve adil yargılanma hakları bağlamında hak ihlali teşkil edebilmektedir

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Mayıs 2022 11:03
Yazdır
'Benzer davalarda farklı yargı kararları yargıya olan güveni zedelemekte'

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, benzer davalardaki farklı yargı kararlarının, yargıya olan güveni azalttığını ve hukuki güvenlik ilkesini zedelediğini belirtti.

Zeki Yiğit, Danıştay Başkanlığı tarafından Erzurum'daki bir otelde düzenlenen "Danıştay ile Bölge İdare Mahkemeleri İçtihat Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, içtihat farklılıklarının tespit ve değerlendirilmesi, bu farklılıklarının giderilmesi için çözümler geliştirilmesi amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

İlkini geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenledikleri toplantının ikincisini de Erzurum'da gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Yiğit, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bilindiği üzere, Türk yargısı açısından en önemli reformlardan biri olan üç dereceli yargılama sistemine geçiş, istinaf mahkemelerinin 20.07.2016'da faaliyete geçmesiyle gerçekleşmiştir. Aradan geçen yaklaşık altı yıllık süre, istinaf mahkemelerinin ve istinaf kanun yolunun olumlu ve olumsuz yönlerinin, eksikliklerinin ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi bakımından yeterli bir süredir. İstinaf mahkemelerinin, yargılamanın makul sürede tamamlanması ve adil yargılanma hakkının gerçekleşmesi hedeflerine ulaşılmasına katkı sağladığı açıktır. Böylece, etkin yargılama ve adalete hızlı erişim hususunda toplumsal beklentinin karşılanması yolunda önemli mesafe kat edilmiştir."

Yiğit, üç dereceli yargı sisteminde kimi kararların istinaf aşamasında, kimi kararların temyiz aşamasında kesinleştiğine işaret ederek ülke genelinde birden çok Bölge İdare Mahkemesi bulunması gibi sebeplerle Danıştay ile Bölge İdare Mahkemeleri arasında ve Bölge İdare Mahkemelerinin kendi aralarında hukuki yorum farkından kaynaklanan içtihat farklılıklarının da ortaya çıktığını dile getirdi.

- "Benzer davalardaki farklı kararlar, yargıya güveni azaltmakta"

Aynı davalarda farklı yargı kararlarının verildiğine işaret eden Yiğit, "Benzer davalarda farklı yargı kararları verilmesi, yargıya olan güveni azaltmakta, hukuki güvenlik ilkesini zedelemekte, toplumsal yaşamda belirsizlik ve eşitsizlik oluşturmaktadır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına göre, yeterli gerekçeyle desteklenmeyen içtihat farklılıkların bulunması, hukuki güvenlik ve adil yargılanma hakları bağlamında hak ihlali teşkil edebilmektedir." diye konuştu.

Ciddi bir sorun teşkil eden içtihat aykırılıklarını önleyici yöntemlerin geliştirilmesinin, içtihat birliğinin ve istikrarının korunmasının, yargı düzeninin başındaki yüksek mahkemenin başlıca görevi olduğunu aktaran Yiğit, ülkenin hukuk düzeninde içtihat aykırılıklarının giderilmesi amacına matuf olarak Danıştay'a bazı görevlerin verildiğini anımsattı.

Yiğit, "İçtihat aykırılıklarının, genel olarak hukuki yorum farklılığı niteliğinde olduğu dikkate alındığında, hukuki yorum yetkisine sahip yargı mensuplarının ve yargı organlarının bir araya gelmeleri, aralarında iletişim ve işbirliğinin artırılması, karşılıklı olarak içtihatların paylaşılması ve değerlendirilmesi ve Danıştay içtihatlarının tüm idari yargı mensupları tarafından bilinirliğinin sağlanmasının, içtihat aykırılıklarının önlenmesi için etkili bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Bugün ve yarın düzenleyecekleri toplantılarda, tam yargı davaları ile damga vergisi mevzuatı ve harçlar mevzuatı kapsamındaki içtihat aykırılıklarının ele alınmasının planlandığını anlatan Yiğit, içtihat birliğinin sağlanması açısından sorun teşkil ettiği görülen veya ileride sorun teşkil edebileceği öngörülen hususların tespit edildiğini ve ele alınacağını bildirdi.

İlgili tüm idari yargı mercisi ve mensuplarının katılımıyla yapılacak bu toplantıların içtihat aykırılıklarının giderilmesi bakımından iyi bir istişare zemini teşkil etmesini umduklarına işaret eden Yiğit, çalışma gruplarının, ayrı ayrı yapacağı istişare ve değerlendirmeler neticesinde, tespitlerine ve ulaşacakları sonuçlara ilişkin bir rapor hazırlamalarını istedi.

Raporların, toplantının son günü düzenlenecek olan kapanış oturumunda kendilerine sunulmasını beklediklerini ifade eden Yiğit, çalışmaya katkı sunanlara teşekkür etti.

- "Erzurum Valisi iken çatır çatır yargılandım"

Vali Okay Memiş ise kamu kaynaklarını kullanan kamu yöneticileri olduklarını ve bu kaynakları kullanırken çok dikkatli davrandıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

KAPAT [X]

"Şu kriterlere çok dikkat ediyoruz. Bir, ne benim ne de buradaki hiçbir kamu görevlisinin boğazımızdan bir kuruş haram geçmeyecek. İki, kamu kaynağını çarçur etmeyeceğiz. Üç, boğazımızdan geçmediği gibi başkasına da peşkeş çekmeyeceğiz. 30 yıllık meslek hayatımızda harfiyen uyguladığımız kuraldır. Devletin bize verdiği maaşla yetineceğiz onunla geçineceğiz. Eğer beğenmeyeniniz varsa gidecek başka iş yapacaklar. Bu düsturlar hareket ediyoruz."

Yargının güçlü ve bağımsızlığının devleti ve yöneticilerini güçlü kıldığına dikkati çeken Memiş, "Ben henüz Danıştay ile karşı karşıya gelmedim ama Sayıştay'la çok geldim. Gümüşhane Valiliğim sırasında amatör spor kulüplerine proje karşılığında yapmış olduğumuz bir şeyden dolayı Erzurum Valisi iken yargılandım. Orada görevim bitmiş olmasına rağmen çatır çatır yargılandım ve beraat ettim, kendimi akladım. Bu iş biz imza atan kamu görevlilerinin peşini bırakmıyor. Onun için hukuk içerisinde kalmak ve hareket etmek zorundayız." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de böyle bir toplantının kentlerinde yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

Kentte iki gün sürecek toplantıya, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Adalet Komisyon Başkanı Osman Nuri Nayman, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fuat Küçük, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile adliye personeli katıldı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Tofaş rekor fiyata alıcı buldu: 250 bin lira
Tofaş rekor fiyata alıcı buldu: 250 bin lira
Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki 'hava aracı ciddi olayına' ilişkin rapor hazırlandı
Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki 'hava aracı ciddi olayına' ilişkin rapor hazırlandı
Mayıs ayında kar sürprizi! 12 il beyaza büründü
Mayıs ayında kar sürprizi! 12 il beyaza büründü
1485 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
1485 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de ilk olacak: Kağıthane'de dev deprem tatbikatı
Türkiye'de ilk olacak: Kağıthane'de dev deprem tatbikatı
Almanya'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden boksörün cenazesi defnedildi
Almanya'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden boksörün cenazesi defnedildi

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmenlerin zorunlu çalışmaya ek puan davası sonuçlandı

Öğretmenlerin zorunlu çalışmaya ek puan davası sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sınıf öğretmeni ve müdür yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, zorunlu hizmet bölgesinde fazladan çalıştığı sürelere ek puan verilmesi ve MEBBİS sistemine işlenmesi talebiyle yaptığı başvuruya ilişkin davayı sonuçlandırdı.
Askerlik borçlanması yapmak, memuru 5434 kapsamına dahil eder mi?

Askerlik borçlanması yapmak, memuru 5434 kapsamına dahil eder mi?

Memurların 5434 kapsamına girmesi için mutlaka 1 Ekim 2008 öncesi memurluğa başlamaları gerekmektedir.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
Sayıştay'dan sözleşmeli personele nakdi yemek yardımı kararı!

Sayıştay'dan sözleşmeli personele nakdi yemek yardımı kararı!

Sayıştay Temyiz Kurulu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4-b sözleşmeli personele yemek yardımının nakdi olarak ödenmesinin kamu zararı olduğuna hükmetti!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Özel Öğretim Kurumları kapsamında çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Özel Öğretim Kurumları kapsamında çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi güncel kararında, özel öğretim kurumları kapsamında yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler iş sözleşmelerinin ''belirli süreli'' olması yasadan doğan zorunluluk olduğu, bu tür sözleşmeyle çalışanlar açısından ihbar tazminatından da söz edilemeyeceğine karar verdi.
Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınav duyurusu yayımlandı

Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınav duyurusu yayımlandı

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınav duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden yayımlandı.
Memura hepsiburada veya trendyolda satış yapan eşi için aile yardımı verilir mi?

Memura hepsiburada veya trendyolda satış yapan eşi için aile yardımı verilir mi?

Kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli memur statüsündeki ve sözleşmeli statüdeki personele şahıs şirketi ortağı olan eşleri için aile yardımı ödeneği verilemez.
Engelli işçi emeklisi EKPSS ile memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Engelli işçi emeklisi EKPSS ile memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Engelli işçi emeklisi memur olursa emekli aylığı kesilir, memurluktan ayrıldığında ise tüm hizmetleri esas alınarak tek olarak aylık tutarı yükseltilir.
İstifa edip emeklilik yaşını bekleyen öğretmen, özel sektörde çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

İstifa edip emeklilik yaşını bekleyen öğretmen, özel sektörde çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Memurluktan emekli olmak için mutlaka hizmet ve yaş şartının tamamlanması ve istifa sonrası işçi, esnaf olarak 1259 günden fazla çalışılmaması gerekir.
Disiplin kararları müşteki, ihbarcı ve mağdura tebliğ edilir mi?

Disiplin kararları müşteki, ihbarcı ve mağdura tebliğ edilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, cezaevinde görevli memuru şikayet eden ve şikayetinin akıbeti hakkında başvuran mahkumun açtığı davayı ehliyet yönünden reddeden mahkeme kararını bozmuştur.
Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
Türkiye'nin en pahalı Tofaşı, 1991 model araç 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin en pahalı Tofaşı, 1991 model araç 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş arabası Kırıkkale'de satıldı. Fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 1991 model 7 bin kilometredeki otomobil, 250 bin lira satış bedeliyle yeni sahibini buldu.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Yeni korku Maymun çiçeği virüsü! İşte belirtileri

Yeni korku Maymun çiçeği virüsü! İşte belirtileri

Avrupa'da ardı sıra gelen ölüm haberleri üzerine Dünya Sağlık Örgütü'nde maymun çiçeği virüsü alarmı başladı. Vaka sayısının arması üzerine açıklama yapan yetkililer yeni bir pandemiye neden olmadan durdurulması gerektiğini belirtti.